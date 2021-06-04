Адміністрація ринку "Столичний" попередила про фейкові мітинги і "чорну" піар-кампанію про підприємство та назвала замовників

У ЗМІ була розгорнута чорна PR-кампанія щодо дискредитації нових власників і адміністрації ринку "Столичний", її замовниками називають колишнього директора підприємства Рустема Абдукадирова і колишнього номінального власника ринку Олександра Стельмаха.

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Про це йдеться в повідомленні на каналі ринку "Столичний" у Telegram.

Мета цієї кампанії, за словами адміністрації підприємства, — відновити незаконний контроль над підприємством, збирати "чорний нал" з орендарів і продовжувати фінансувати так зване угрупування "єнакіївських".

"Для цього використовуються проросійські блогери та інтернет-ЗМІ, а також окремі інформаційні майданчики ринку, які досі в управлінні людей Р. Абдукадирова (фейсбук-сторінка, стара версія сайту, групи в месенджерах і соціальних мережах). У цих сюжетах охорону ринку називають "тітушками", процес відновлення прозорої роботи підприємства — "рейдерством", розповідають фантастичні історії про конфлікти з продавцями і персоналом підприємства", — йдеться в повідомленні.

Також атаку називають спробою уникнути Рустемом Абдукадировим, Олександром Стельмахом і їхніми соратниками відповідальності за шахрайство, перевищення повноважень і доведення ринку до банкрутства, щодо чого здійснюються кримінальні провадження.

Компанія ТОВ "Продовольчий хаб "Столичний" ніякого відношення до роботи ринку не має. Офіційними і законними власниками ринку є компанії ТОВ "РСГП "Столичний" і ТОВ "Оілс".

"Просимо журналістів, орендарів, працівників, покупців і партнерів ринку уважно ставитися до інформаційних повідомлень, які вони отримують. Ми працюємо над відновленням повноцінної роботи підприємства і запрошуємо орендарів до укладення угод з офіційними представниками ринку", — говориться в повідомленні адміністрації ринку.

Інші офіційні джерела інформації про роботу ринку: сайт, Telegram-канал, Viber-група, Facebook.