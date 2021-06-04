Микола Гонта звернеться до столичного суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації. Відповідачем стане одна з центральних національних телекомпаній, яка регулярно у своїх сюжетах оприлюднювала відверто брехливу інформацію. За словами Миколи Гонти, це суперечить загальновизнаним світовим стандартам журналістики. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

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При цьому Микола Гонта наголошує, що дав журналістам шанс виправити ситуацію і включити до свого сюжету інтерв’ю з коментарями, де він розповідає свою позицію.

"Запрошення на мою ювелірну фабрику в Ладижині Вінницької області кореспондентка спочатку прийняла. А потім їхати туди відмовилася … Журналісти вирішили не перевіряти інформацію, перш ніж її озвучувати. Чи це робота по стандартам професії? Вирішить суд", — пише Микола Гонта.

Нагадаємо, 29 травня у мережі оприлюднили інтерв’ю з автором бізнес-моделі B2B Jewelry — Миколою Гонтою.

За словами прес-секретаря Гонти, бесіда з журналісткою тривала більше години. У соцмережах, де інтерв’ю обговорювали глядачі (вірогідно, клієнти B2B Jewelry) в ролі інтерв’юера впізнали Ірину Коваленко, кореспондентку ТСН Тиждень (ТК "1+1"). Вона є автором низки сюжетів про мережу ювелірних салонів B2B Jewelry та Миколу Гонту.