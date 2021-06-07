Підконтрольне Фонду держмайна підприємство продає Росії титан для виробництва зброї, — експерт

Голова Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитро Сенниченко особисто контролював відвантаження титанової руди для Росії з підконтрольного йому ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Про це з посиланням на екс-керівництво ОГКХ заявив на своїй сторінці у Facebook український політолог, співзасновник і директор програми "Міжнародна і внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Романенко.

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"Ви будете здивовані, але майже 100% титану, необхідного для російських оборонних підприємств, країна-агресор імпортує... з України. Такі дані оприлюднила Рахункова палата Російської Федерації, і над цим встигли поржати навіть російські блогери", — написав політолог.

Він підкреслив, що найбільшим власником титанових активів та основним виробником титановмістних руд в Україні є ОГХК, якій належать Вільногірський гірничо-металургійний (ВГМК) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінати (ІГЗК).

"Управління корпорацією здійснюється менеджментом ФДМУ й призначається главою Фонду Дмитром Сенниченком. Чудовим чином — із команди Дмитра Фірташа, що має свій інтерес до титану. Сенниченко, перевиконуючи норму трудоднів, займається перевалкою титану в три зміни: "Навіть у нічний час глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко особисто контролював ситуацію з 20 тис тонн ільменіту в Одесі", — зізнається ексглава ОГХК Пітер Девіс, призначений Сенниченком відразу після приходу на посаду голови ФДМУ", — розповів Юрій Романенко.

Він підкреслив, що Пітер Девіс раніше був членом наглядової ради банку "Кліринговий дім", контрольний пакет акцій якого належить Юлії Льовочкіній — сестрі Сергія Льовочкіна, "давнього бізнес-партнера олігарха Дмитра Фірташа".

"Тобто, весь час ОГХК керує менеджмент Дмитра Фірташа, а йому, зі свого боку, де-факто належить завод "Кримський Титан" в окупованому Росією Криму. До речі, під який при Порошенку створювали "спеціальну економічну зону". Прямо зараз ОГХК продовжує відвантаження ільменітового концентрату виробництва філії "Іршанський ГЗК" в окупований Крим через компанію Belanto Trade: у квітні відправили на станцію Крейда в Бєлгороді (Росія) для подальшої переадресації на відвантаження в окупований РФ Крим 206 вагонів із 14,5 тис. тонн концентрату, а за перший тиждень травня — 45 вагонів, 3,2 тис. тонн концентрату. Робота кипить", — розповів експерт.

За його даними, інша російська компанія — "ВСМПО-Авісма" — закуповує сировину не на Іршанському ГЗК, а на іншому комбінаті — Вільногірському, який також належить ОГХК. "Руду, як з'ясували журналісти, перевантажують в море з українських на російські судна і везуть до Керчі", — повідомив Юрій Романенко.

При цьому він акцентував, що компанія "ВСМПО-Авісма" є дочірньою структурою крупного виробника зброї — корпорації "Ростех".

"До складу цієї корпорації входять і "Рособоронекспорт", і концерн "Калашников", і компанія "Вертольоти Росії" й інші військові підприємства. Остов Рособоронпрому, так би мовити. Так, за фактом ми бачимо, що українське держпідприємство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" абсолютно спокійно продає для російської державної корпорації "Ростех" титанову сировину для виробництва зброї. Яку потім цілком може застосовуватися проти наших же військових на сході України", — резюмував Юрій Романенко.