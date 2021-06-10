Міський голова Рівного пригрозив ромам "упакувати в автобус і вивезти" їх на Закарпаття

Олександр Третяк заявив, що в нього "не вистачає слів і толерантності, щоб терпіти те, що роми роблять в місті".

Міський голова Рівного Олександр Третяк пригрозив ромам міста, що "запакує їх в автобус і вивезе на рідне Закарпаття". Про це він повідомив в ефірі рівненського радіо "Радіо Трек".

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Так, мер відреагував на петицію від містян, розміщену на сайті міськради. У ній мешканці Рівного вимагають притягнути до відповідальності ромів, які вибивали вікна в автомобілях і вимагали гроші на вулицях.

"Просимо адміністрацію міста звернути увагу на щоденне свавілля ромів у Рівному. Чому органи опіки не звертають увагу на безліч молодих потенційних злочинців, які тероризують містян, туристів і бізнес? Люди не мають можливості спокійно відпочити в центрі або навіть постояти в заторі (бо вибивають вікна, вимагаючи грошей), а малолітні роми не мають можливості на освіту та гарне майбутнє", — сказано в петиції, яка вже зібрала 240 підписів із 250 необхідних.

Олександр Третяк заявив, що в нього "не вистачає слів і толерантності, щоб терпіти те, що роми роблять в місті".

Він зазначив, що найближчим часом він хотів провести засідання з правоохоронцями, щоб вирішити питання з "поведінкою" представників циганської національності.

Однак, притягнути до відповідальності їх не так просто, оскільки зазвичай це безпритульні люди, які не мають паспорта, реєстрації та постійного місця проживання. За порядком, за словами мера, повинні стежити поліція і муніципальна охорона, яку "ось-ось запустять".

Мер також розповів, що раніше на одній з вулиць міста йому зустрілися роми, і Третяк сказав йому, щоб вони забиралися з міста. Але у відповідь ті поскаржилися, що поїзди й автобуси не ходять.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх спакуємо в автобус і вивеземо в їх рідне Закарпаття", — заявив Олександр Третяк.