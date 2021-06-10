Київрада більшістю ухвалила ДПТ Мінського масиву: що передбачає?

Завдяки цьому рішенню держава отримає орієнтовно пів мільярда гривень прибутку, а Київ — сучасний новий район зі школою, садками, розвинутою інфраструктурою та парком у 32 гектари.

У четвер, 10 червня, Київська міська рада більшістю голосів ухвалила рішення щодо Детального плану території на Мінському масиві в Оболонському районі столиці. Що цікаво, 54% території мікрорайону відведено під зелені зони. Проект унікальний тим, що не передбачає ущільнення наявної забудови, а ревіталізацію занедбаної агропромислової території.

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Трансляція засідання велася на офіційному каналі Київської міської ради в YouTube, передає Апостроф.

Завдяки цьому рішенню держава отримає орієнтовно пів мільярда гривень прибутку, а Київ — сучасний новий район зі школою, садками, розвинутою інфраструктурою та парком у 32 гектари.

"Згідно з цим документом (ДПТ — ред.) на покинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Ю. Кондратюка, заплановано будівництво житлового мікрорайону, що буде обладнаний розвиненим комплексом обслуговування населення — це школа, три дитячих садки, стадіони, амбулаторія сімейних лікарів. Також заплановано будівництво нової транспортної розвʼязки, інженерних мереж водопостачання, електропостачання та каналізації" — повідомила в ході слухання питання архітектор Олена Збаратська.

Окремо архітектор підкреслила, що розвиток території в межах ДПТ повністю відповідає проекту Генерального плану столиці, і "Комплексній програмі реалізації містобудівної політики на 2019-2020".

Мікрорайон буде зведено литовсько-українською компанією Stolitsa Group, що має високу репутацію на ринку нерухомості завдяки надійності та високій якості житла.

Нагадаємо, саме Stolitsa Group держава доручила завершити добудову понад 11 тисяч квартир збанкрутілого банку "Аркада". Меморандум щодо завершення об’єктів банку "Аркада" між державою, містом та інвесторами був підписаний в квітні цього року.