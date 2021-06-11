стоп_дискримінація: презентація соціальної кампанії Parimatch Foundation і "Спорт для всіх"

8 червня 2021, у PM Hub у Києві відбулася презентація соціальної кампанії "Стоп, дискримінація. Кожен має право на спорт".

Організатори — міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation і Всеукраїнський центр фізичного здоровʼя населення "Спорт для всіх". Мета кампанії — боротьба зі стереотипними і дискримінаційними уявленнями про те, що для занять спортом можуть бути перешкоди через інвалідність, гендер, расову приналежність або інші ознаки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Вступну промову виголосила Катерина Білоруська, президентка міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation: "З моменту заснування нашого фонду тема інклюзії та безбар'єрності в спорті є драйвером нашої діяльності і лежить в основі наших проектів. Ми розуміємо, що самостійно не зможемо подолати всі бар'єри на шляху дітей до спорту. Тому сьогодні ми представляємо соціальну кампанію "Кожен має право на спорт" — і тим самим починаємо непростий діалог з громадськістю".

У свою чергу директор Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Ігор Валіцький підкреслив, що дуже радий співпраці з Parimatch Foundation: "Щиро вдячний за реалізацію проектів, спрямованих на усунення дискримінації в спорті і забезпечення рівних можливостей для всіх громадян. Коли ми з командою ВЦФЗН "Спорт для всіх" почали реалізацію цього проекту, нашою провідною метою була популяризація масового спорту і знищення штучних перешкод на шляху до фізичної активності для кожного громадянина в будь-якому куточку країни".

Тематичні блоки конференції:

інвалідність і безбар'єрність у спорті;

дискримінація за расовою ознакою;

дискримінація через ментальні порушення;

дискримінація і стереотипи;

дискримінація за статевою ознакою.

Серед спікерів конференції: президент Національного комітету спорту інвалідів України, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич; багаторазова призерка Паралімпійських ігор з лижних гонок та біатлону Світлана Трифонова; заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков; голова Комітету з питань етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка; президентка всеукраїнської благодійної організації "Даун Синдром" Олена Большаніна; тренерка та експертка Inclusion & Diversity, співзасновниця Biasless Ірина Рубіс; бронзова призерка олімпійських ігор з художньої гімнастики, чемпіонка світу Анна Різатдінова; кращий гравець світу у футзалі серед жінок 2009 року, багаторазова чемпіонка України і володарка Кубка України, майстер спорту Аліна Горобець та інші.

Від імені Міністра молоді та спорту України всіх присутніх привітав його заступник Матвій Бідний: "Ми дуже раді, що почали таку соціальну ініціативу. Сьогодні доступність занять спортом — це не тільки критерій перспектив на міжнародній спортивній арені, а й важлива складова здоров'я нації. В Україні, на жаль, усе ще існують проблеми і з доступністю, і з дискримінацією за різними ознаками. Міністерство максимально зацікавлене в подоланні цього ганебного явища. Спортом займатиметься кожен!".

[ + – ] Соціальна кампанія Parimatch Foundation і "Спорт для всіх" [ + – ] Соціальна кампанія Parimatch Foundation і "Спорт для всіх" [ + – ] Соціальна кампанія Parimatch Foundation і "Спорт для всіх" [ + – ] Соціальна кампанія Parimatch Foundation і "Спорт для всіх" [ + – ] Соціальна кампанія Parimatch Foundation і "Спорт для всіх"

У рамках блоку "інвалідність і безбар'єрність у спорті" виступив Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту інвалідів України, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю: "Цей проект говорить нам: зміни вже йдуть. Я багато років займаюся правами людей з інвалідністю та вважаю, що домінантна цінність сьогоднішніх зборів — це об'єднання ресурсів держави та соціально відповідального бізнесу. Такі об'єднання необхідні, це провідна світова практика. Наприклад, Міжнародний паралімпійський комітет об'єднався з ООН — ось на такому навіть рівні. Дискримінація в нас у спорті є, на жаль, і була, і люди з інвалідністю натерпілися в контексті недоступності. І треба вирішувати, як забезпечити це з боку фінансової спроможності, територіальності. Бажаю всім долучитися до цієї світлої справи".

Гостро розкритикував дискримінацію за расовою ознакою Голова Комітету з питань етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка: "На жаль, це проблеми, з якими ми стикаємося щодня. Дискримінація і расизм у футболі — дуже небезпечні компоненти, з боку тренерів і гравців це особливий вплив, адже їх наслідують багато фанів. Наприклад, багато дівчаток хотіли б долучитися до футболу, спорту №1 у країні, хотіли б наслідувати Катерину Монзуль! Але вони ростуть у середовищі, де футбол усе ще у 2021 році сприймається як щось суто чоловіче. Тому сьогодні ми всі повинні продовжувати працювати з тим, щоб уникнути будь-яких бар'єрів у спорті".

За словами модератора конференції Романа Греби, надзвичайно цінно, коли соціально відповідальний бізнес, благодійні фонди підтримують спорт, доводячи, що право на спорт має кожен, і нам треба всім разом виступити проти дискримінації.

Організатори зазначили, що презентація соціальної кампанії — це тільки початок у системній роботі за право кожного займатися спортом. "Наступний етап — донесення наших меседжів у соціальних мережах відомих спортсменів і лідерів думок, а також зовнішня реклама, сподіваємося, що охопимо нею всю Україну. Дуже приємно, що ми отримали дуже багато соціальних квот на розміщення реклами. Ця підтримка дуже важлива. Восени зробимо ще один крок — почнемо предметний і дієвий діалог з дітьми та їхніми батьками. Таким чином ця соціальна реклама охопить якнайбільше різних людей", — пообіцяла Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation.

Поширюйте відео соціальної кампанії "Стоп, дискримінація. Кожен має право на спорт" зі спеціальним хештегом #стоп_дискримінація:

[ + – ] https://www.youtube.com/watch?v=GwAXfJY5DPg

[ + – ] https://www.youtube.com/watch?v=k_XePB8ogKQ

[ + – ] https://www.youtube.com/watch?v=c8S2tVLch5I

[ + – ] https://www.youtube.com/watch?v=wPZOgwiOZl4