Щоб іноземні туристи приїздили грати до України, потрібно змінювати законодавство, - Billionaire casino

Перше в Україні легальне казино Billionaire відзвітувало про перші 30 днів роботи. Казино створило 150 нових офіційних робочих місць і сплатило близько 90 млн грн до державного бюджету, з яких 72 млн грн — за основну ліцензію на ведення грального бізнесу. Окрім того, компанія заплатила 4,2 млн грн за ліцензію на 4 столи з кільцем рулетки, 6,48 млн грн — за 12 столів без рулетки і близько 10 млн грн — за ліцензію на 50 слот-автоматів. Щомісячні витрати на утримання казино склали близько 7 млн грн. Офіційні відрахування на зарплату персоналу – близько 1,5 млн грн.

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За перший неповний місяць роботи казино отримало дохід у 6-7 млн грн. Заклад відвідали близько тисячі гостей. 60 відсотків з них — іноземці. Переважно з країн Близького Сходу (Кувейт, Саудівська Аравія, Обʼєднані Арабські Емірати), Узбекистану, Казахстану. Більше 90% виграшів гості отримали зі слот-автоматів, близько 10%, граючи в рулетку та за картковими столами, — про це повідомили директор казино Billionaire Юрій Пилипенко і директор казино по роботі з клієнтами Андрій Пархоменко.

За словами Пархоменка, бажаючих приїхати в Україну і пограти в казино набагато більше, але цьому заважають візові обмеження з низкою країн. Ще один серйозний стримуючий фактор – ставка 19,5%, якою в Україні обкладається будь-який виграш в казино, незалежно від його суми.

«Навіть якщо людина купить фішки і з якоїсь причини не гратиме, при їх поверненні з неї утримають 19,5%-й податок: така практика багатьох відлякує», – обурюється Юрій Пилипенко і покладає надії на ухвалення змін до Податкового кодексу та введення поняття «мінімального виграшу», який підлягає оподаткуванню. «Ухвалення законопроекту №2713 дозволить привабити більше іноземних туристів, забезпечить додаткові інвестиції не лише у гральний бізнес, але й у суміжні: готельний, ресторанний, туристичний, створить нові робочі місця», – підкреслює Пилипенко.

За словами представників «Billionaire casino», вже перший місяць роботи продемонстрував, що легалізація грального бізнесу здатна істотно поповнити державний бюджет за рахунок податків. А суму податків, плат за ліцензії та інших надходжень від одного великого казино вони порівнюють з місячним бюджетом невеликого українського міста.

Окрім удосконалення податкового законодавства щодо грального бізнесу, легальні казино також чекають від держави більш рішучих дій у боротьбі з тіньовими гральними закладами, які псують репутації галузі та не платять податки.

У той же час, топ-менеджери казино підкреслили, що навіть в існуючих законодавчих умовах планується відкриття другого закладу в Києві. Вже на початку липня заплановане відкриття подібного казино в столичному Mercure hotel.

В липні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№2285-д). Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "пʼять зірок" в Києві. Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири і пʼять зірок". У вересні минулого року Кабінет міністрів створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

Казино преміум-сегмента Billionaire було відкрито в травні 2021 року в готелі InterContinental Kyiv. Заклад має площу 500 кв. м. «Billionaire casino» – єдине казино в Україні з українськими інвестиціями (власник – громадянин України). Цікаво, що в «Billionaire casino» можна пограти в NovoPocker, якого немає в жодному казино Європи і Східної̆ Азії. Окрім «Billionaire», ця гра представлена тільки на Кіпрі.