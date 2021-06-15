Повний all inclusive для підприємців у Sense SuperApp: віддалене відкриття рахунку та безкоштовне обслуговування

Альфа-Банк Україна оновив Sense SuperApp, цифровий банк для приватних осіб і підприємців. Вперше в Україні «Альфа» запустила для фізосіб-підприємців повний all inclusive: відкриття рахунку віддалено через відеочат, 3% на залишок і безкоштовне обслуговування рахунку. Розбираємося в нових перевагах Sense для ФОПів.

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Віддалене відкриття бізнес-рахунку через відеочат. Лише за 10 хвилин. У листопаді 2020-го «Альфа» запустила функцію відкриття рахунку через відеочат для фізосіб, тепер це доступно і ФОПам. Такого в Україні ще ніхто не робив. Підприємці можуть відкрити бізнес-рахунок у гривні за 10 хвилин віддалено, без відділень, менеджерів і черг. Як це зробити:

· встановити Sense SuperApp з App Store, Google Play або HUAWEI AppGallery;

· вибрати тариф та почати відеодзвінок зі співробітником банку;

· сфотографувати документи та підписати їх електронним підписом;

· активувати рахунок і передати свої реквізити партнерам для оплати.

Важливо: під час відкриття рахунку ФОПа банк повинен повідомити про це податкову службу України. А якщо у клієнта паспорт старого зразка і немає кредитної історії, доведеться пройти додаткову перевірку – все відповідно до законодавства країни.

Нові пакети послуг all inclusive для ФОПів. Head – для всіх підприємців, Lead – для IT-фахівців і фрилансерів. У пакет включено:

· безлімітні платежі по Україні без комісії;

· безкоштовне перерахування валюти з рахунку ФОПа на рахунок фізособи;

· продаж валюти без комісії 24/7;

· виведення доходу на картку фізособи в «Альфі» без комісії;

· безкоштовне поповнення рахунку готівкою через банкомати, каси, термінали партнерів;

· відсотки на залишок;

· квитки для доступу в AHUB, мережу коворкінгів і просторів для бізнес-зустрічей та навчання від «Альфи»;

· участь у програмі лояльності CashʼU CLUB і кешбек до 10% (якщо відкрити пакет послуг для фізосіб).

Обслуговування пакету Lead для IT-сфери та фрилансерів безкоштовне.

Пакет Head безкоштовний у перші три місяці після відкриття рахунку, а потім потрібно виконати мінімум одну з трьох умов, щоб не платити за пакет:

· 10 трансакцій бізнес-карткою;

· розрахунки бізнес-карткою на суму від 10 000 грн;

· середньоденний залишок 50 000 грн.

Якщо виконати одну з умов не вийде, доведеться заплатити за пакет 99 грн за місяць. У Sense SuperApp можна стежити за виконанням умов у розділі «Інформація».

Дохід на залишок на ФОП-рахунку. У нових пакетах Head і Lead клієнти «Альфи» отримають додаткову фішку – 3% річних на залишок. Послугою легко керувати просто в Sense: в розділі «Керування» можна активувати або деактивувати нарахування відсотків. Уже з наступного дня після активації функції нараховуються відсотки. Головне, щоб мінімальний залишок за рахунком на кінець дня був 20 000 грн.

QR-код з реквізитами бізнес-рахунку. Передати партнерам реквізити для оплати можна як в стандартному вигляді, так і за допомогою QR-коду, який зручно зчитати камерою смартфона. Щоб отримати такий QR-код, потрібно натиснути на символ QR біля номера IBAN або перейти до розділу інформації за рахунком і зробити все там.