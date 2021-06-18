Рішення заступниці голови НБУ Рожкової можуть оскаржити в суді через «дивну» освіту

Катерина Рожкова обіймає посаду заступниці голови НБУ, ймовірно, не маючи належної профільної освіти. Це загрожує виникненням серйозних проблем, адже всі рішення топменеджера можуть оскаржити в суді. Про це пише видання APnews журналіста Василя Апасова.

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В опублікованому розслідуванні він звертає увагу, що на офіційному сайті НБУ вказані неоднозначні дані про вищу освіту заступниці голови установи. Зараз там зазначається, що "Рожкова закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю "Фінанси і кредит — банківський менеджмент" і Міжнародний інститут менеджменту за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МВА)".

Але коли в 2016 році її призначали на посаду в. о. глави НБУ, відомості про освіту були дещо інші. Зазначалося, що Рожкова закінчила КНЕУ в 1997 році й отримала "кваліфікацію магістра ділового адміністрування". МІМ вона закінчила в 2002 році, "отримавши кваліфікацію фахівця з управління зовнішньоекономічною діяльністю". Тобто в більш пізньому варіанті біографії Рожкової "загубилася" її кваліфікація магістра з ділового адміністрування.

Апасов зазначає, що в річному звіті Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Престиж" за 2006 рік Рожкова взагалі вказала, що в 1997 році закінчила Київський державний педагогічний інститут. Уже в наступному році в графі дані про освіту Рожкової замість педуніверситету вказаний КНЕУ. При цьому викликала питання її справжня спеціальність. Оскільки на рік випуску Рожкової спеціальність "Фінанси і кредит — банківський менеджмент" не входила в офіційний перелік.

Крім того, журналіст звернув увагу на "кваліфікацію магістра ділового адміністрування" Рожкової, яку вона нібито отримала в тому ж КНЕУ. За його інформацією, ні в одному з державних переліків спеціальностей немає нічого близького до такого формулювання. Та й в історії університету не було такого напрямку, як "ділове адміністрування".

Апасов додав, що в профілі Рожкової на сайті "Платинум банку" вказана спеціальність "Банківський менеджмент", якої також не існує.

"І з цього моменту переходимо на другу її освіту в Міжнародному інституті менеджменту (МІМ). На цьому сайті у неї ступінь магістра з бізнес адміністрування, на інших із "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності" — але це все не відповідає законному переліку спеціальностей. А ліцензія у МІМ дозволяє цій приватній бізнес-школі випускати магістрів тільки за спеціальностями менеджмент", — наголошується в розслідуванні.

До того ж на сайті МІМ зазначено, що Рожкова закінчила його в 1999 році (замість зазначеного всюди 2002).

На закінчення Апасов нагадав, що відповідно до ст. 10 закону України про НБУ топменеджери повинні мати "…повну економічну освіту в галузі економіки, фінансів або права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів або права…". За відсутності реальної вищої економічної освіти у першої заступниці голови НБУ Рожкової вона повинна покинути свою посаду, стверджує журналіст.