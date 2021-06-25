ТОП-5 новинок морозива літа-2021 від MONACO "THREE BEARS"

Бути природною, спонтанною, чутливою, живою і, найголовніше, щасливою. Просто такою, як ти є. Щасливою, а не ідеальною.

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Саме на це надихає морозиво MONACO "THREE BEARS".

Кожного сезону бренд презентує нові, сміливі та трендові смакові рішення, які дозволяють хоча б на 5 хвилин відволіктись від буденних справ, приділити час собі та насолодитись моментом. Цьогорічні новинки MONACO "THREE BEARS" – це результат пошуку нових смаків та незабутніх відчуттів.

Ми склали ТОП-5 новинок морозива, які точно потрібно скуштувати цього літа. Вони гарантовано подарують вам справжню гастрономічну насолоду та додадуть до вашої скарбнички спогадів ще більше щасливих моментів.

1. Морозиво на паличці зі смаком манго та наповнювачем з ароматом суниці

Уявіть собі: літній вечір, освіжаючий вітерець, приємна компанія і смачне морозиво! Новинка приваблює своїм оригінальним поєднанням смаків, а глазур з додаванням рожевого шоколаду кувертюру Рубі підсилює смакову композицію. Гарантуємо: насолоду від цього вечора ви запам’ятаєте надовго.

[ + – ] MONACO "THREE BEARS" зі смаком манго та наповнювачем з ароматом суниці

2. Морозиво "Маскарпоне-малина" у цукровому вафельному ріжку

Ця новинка поєднує у собі смаки сиру "Маскарпоне" і літньої ягоди малини. Споживачі точно оцінять особливу рецептуру, привабливий "інстаграмний" вигляд і неймовірний смак.

[ + – ] MONACO "THREE BEARS" "Маскарпоне-малина" у цукровому вафельному ріжку

3. Морозиво "Red cake" у цукровому вафельному ріжку

Комбінація смаків горіхової мигдальної нуги та ніжного чизкейка прекрасно поєднується у ріжку "Red cake", а фруктовий наповнювач з ароматом лохини додає оригінальності продукту. Ідеальний варіант для смачного перекусу під час обідньої перерви чи святкування завершення насиченого подіями дня.

[ + – ] MONACO "THREE BEARS" "Red cake" у цукровому вафельному ріжку

4. Морозиво "Ягідний мільфей"

Розділити щасливі моменти разом з родиною чи друзями дозволить сімейний формат упаковки морозива MONACO "THREE BEARS". Одна з новинок цієї лінійки – смак "Ягідний мільфей", що точно подарує дивовижну насолоду.

[ + – ] MONACO "THREE BEARS" "Ягідний мільфей"

5. Морозиво "Брауні з вишнею"

Ще одна новинка зручного сімейного формату, що дає можливість поділитися шматочком щастя з великою кількістю людей. У морозиві поєднано дві суміші: з крихтами цукрового печива та ароматом "Брауні". Смакову композицію доповнює фруктовий наповнювач зі шматочками вишні.

[ + – ] MONACO "THREE BEARS" "Брауні з вишнею"

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Ви вже визначилися з улюбленим смаком? Якщо досі ні, то шукайте морозиво, яке дарує моменти насолоди, у торговельних мережах України та надихайтесь "бути щасливою, а не ідеальною" разом із MONACO "THREE BEARS".