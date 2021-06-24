Благодійний фонд Favorit Foundation змінює назву на  Favbet Foundation

У червні 2021 року благодійний фонд Favorit Foundation , заснований міжнародною компанією Favbet, змінив свою назву на Favbet Foundation. Це пов’язано з переходом діяльності фонду на новий рівень розвитку в Україні та за її межами.

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"Оскільки фонд Favorit Foundation здійснює свою діяльність у межах фінансування міжнародної Entertainment Tech компанії Favbet, було прийнято рішення про зміну назви на Favbet Foundation, яка принесе ще більше соціально важливих ініціатив як в Україні, так і за її межами, мета яких вирішувати соціальні проблеми", — коментує Маріанна Ковеня, куратор фонду.

Протягом року разом з Мінцифрою та Українською бібліотечною асоціацією за сприянням Офісу Президента України, Favbet Foundation (в минулому Favorit Foundation) реалізує проєкт "Цифровізація бібліотек", в межах якого буде передано рекордні в історії impact-проєктів 5 тисяч комп’ютерів бібліотекам по всій країні. Наразі 7 областей вже отримали понад 2 тисячі комп’ютерів, що робить шлях до цифрової грамотності населення набагато коротшим.

Нещодавно проєкт Міністерства цифрової трансформації та FAVBET "Цифровізація бібліотек" за рішенням незалежної експертної ради переміг на щорічному Антикризовому PR марафоні в номінації "B2G.Найкращі практики взаємодії бізнесу з державою".

Завершення проєкту з компʼютеризації стане реальним кроком до масштабного перетворення бібліотек по всій країні на сучасні хаби цифрової освіти, де навчання відбувається впродовж життя (підхід life long learning).