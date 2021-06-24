Стало відомо, що хочуть зробити з озером Вирлиця

Озеро Вирлиця в Дарницькому районі столиці, з подачі депутатів Київської міської ради, може стати ландшафтним заказником місцевого значення загальною площею 98 га. Такий проект рішення депутати планують розглянути на одному з пленарних засідань сесії Київської міськради.

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Журналісти BIG KYIV зʼясували, що це змінить для озера, міста і його мешканців, а також компанії-забудовника, яка орендує земельну ділянку біля озера.

"Сьогодні територія біля озера обʼєктивно не у кращому стані. Тут немає обладнаних підходів до води, купатися в озері через працюючий поруч сміттєспалювальний завод "Енергія" заборонено, а берег озера стає місцем проживання безхатченків. Той факт, що з територією на вʼїзді, яка є першою візитівкою міста, треба щось робити, не обговорюється. Депутати запропонували створити ландшафтний заказник місцевого значення", — пише BIG KYIV.

Після такого перейменування необхідно прийняти ще й інші важливі рішення: виділення коштів в міському бюджеті на упорядкування берегової лінії озера і фінансування низки заходів щодо контролю за тим, що відбувається на березі озера. Роботи зі створення повноцінної рекреаційної зони можуть коштувати місту сотні мільйонів гривень, які в умовах пандемії, ефективніше буде використовувати, наприклад, на ремонт застарілих лікарень і доплати медикам.

У компанії "Мрія-Інвест", яка орендує біля озера земельну ділянку для будівництва торговельно-розважального центру та благоустрою берега водойми, повідомили, що підтримують рішення міської влади і готові доопрацювати проект створення рекреаційної паркової зони. На даний момент такий проект, як може виглядати Вирлиця, їм вже розробило голландське бюро. "Ми б хотіли, щоб місцева влада почула, що ми налаштовані конструктивно, в інтересах міста та його жителів. На даний момент тільки за оренду земельних ділянок біля озера ми в рік платимо до 15 млн гривень до бюджету Києва. Завдяки нашому проекту, в столиці буде додатково створено близько 7-10 тисяч робочих місць. Це серйозні інвестиції, тому ми готові шукати компроміс з усіма учасниками процесу", — говорить директор ТОВ "Мрія-Інвест" Наталія Науменко.