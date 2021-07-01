Маса нових можливостей на сайті Космолот

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Космолот — грати онлайн після реєстрації

Ніяких підводних каменів, складних питань, анкет з великою кількістю сторінок. Процедура реєстрації в online casino займає не більше пари хвилин. Потрібно точно внести всі особисті дані, простеживши, щоб не закралося прикрих помилок, здатних вплинути на терміни верифікації.

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1. Перенесіть точно прізвище, імʼя, по батькові з паспорта.

2. Вкажіть діючу адресу електронної пошти для пересилання вам кодів доступу до особистого кабінету.

3. Телефон для екстреного звʼязку з адміном, отримання розсилок, відомостей про нові конкурси або турніри.

4. Відправлення сканів в фінансову службу казино для підтвердження правильності заповнення анкети.

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Програма лояльності Космолот — офіційний сайт

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● Всі активні відвідувачі отримують 10 відсотків кешбеку на загальну суму, що надійшла на баланс за останні сім діб.

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Інтерес до гри постійно стимулюється різними пропозиціями адміна. Відвідувачам розсилаються пропозиції взяти участь у турнірах, вікторинах, квестах. Це дає можливість швидко досягти рівня VIP, відкриває додаткові перспективи.

Кращі пропозиції від відомих провайдерів

Нові ігри казино або свіжі версії найпопулярніших слотів надходять щомісяця. Розробники уважно відстежують, які автомати найбільш популярні, додаючи функціоналу нові можливості, щоб підвищити інтерес.

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● Гамінатори.

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Введення і виведення грошей

Для поповнення ігрового балансу casino використовує кредитні карти, термінали, СМС або банківські рахунки. Найбільш зручний швидкий спосіб перерахування електронні гаманці.

● Яндекс. Гроші.

● Webmoney.

● Qiwi.

● PayPal.

● Moneybookers.