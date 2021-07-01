В Україні не вщухають дощі та грози

Червень-2021 залишився позаду зі своїми температурними рекордами. У липні обіцяють ще одну спекотну хвилю, але поки що, на початку другого літнього місяця, температура повітря є стриманою.

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Дощі прогнозуються кожен день з пʼятниці по понеділок, але місцями і різної інтенсивності. Може бути й така ситуація з дощем: половина Кропивницького в суботу намокне, а на іншій половині не проллється ані краплі. Липень — місяць гроз, народ прозвав його грозником. 3 липня — День Мефодія. Якщо в цей день йшов дощ, то в народі казали: «Йти йому з перервами протягом сорока днів».

Грози будуть «гуляти» по Україні з пʼятниці по понеділок: в пʼятницю — на заході; в суботу лінія гроз пройде уздовж північного кордону, в центрі та на сході; в неділю — місцями в західних, центральних, східних областях; у понеділок — в центрі, на півдні та сході країни.

Липень — місяць, коли у всіх водоймах вже відкрито сезон купання. Вода прогрілася до високих значень: Дністер біля Заліщиків +23 °С, Ворскла біля Полтави +25 °С, Дунай біля Рені +28 °С, Сіверський Донець біля Лисичанська +25 °С, Дніпро біля Києва +25 °С, Тиса біля Чопа +22 °С, Десна біля Чернігова +26 °С.

Західні області України у пʼятницю очікує похмура та дощова погода, за прогнозом Sinoptik.ua температура +23…+25 °С, вітер слабкий до помірного. У суботу, 3 липня знову дощі, температура повітря вдень +20 °С, вночі +17 °С. До понеділка потеплішає до +26 °С.

У високогірʼї Карпат прохолодно, у вихідні +14…+16 °С, хмарно з проясненнями, дощі.

У Закарпатті 2-4 липня температура повітря не буде вище +25 °С, дощі. У понеділок сонячно, потеплішає до +28 °С.

На сході країни у вихідні комфортна для відпочинку температура +29…+31 °С, але можуть зіпсувати настрій грози та зливи. У понеділок прохолодніше, +26…+28 °С, грози не залишать регіон.

У південних областях України в пʼятницю та суботу до +29 °С, у неділю та понеділок температура впаде до +22…+23 °С, у Херсонській області до +26 °С. У вихідні очікуються грози та дощі. У понеділок в Херсонській області погода буде похмурою, місцями можливі зливи.

Центральна Україна: у пʼятницю найпрохолодніша область — Вінницька, до +24 °С, в інших областях +28…+31 °С. В суботу й до понеділка температура знизиться до +24…+25 °С. Дощі та грози пройдуть місцями.

У Дніпрі в пʼятницю та вихідні спекотно, +30…+31 °С, місцями можливі невеликі дощі. У понеділок прогримлять грози, вдень пройде дощ, температура повітря +26 °С.

На півночі України 2-5 липня температура вдень +23…26 °С, вночі, +17…+18 °С. Грози та дощі пройдуть місцями, можливі сильні зливи у понеділок, 5 липня.

У Києві 2-5 липня температура повітря +26…+27 °С. Хмарно та дощитеме у понеділок. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.