Людина Ріната Ахметова очолить аеропорт "Бориспіль" - експерт

Крім того, батько нового керівника, Юрій Дубревський, залишився в Донецьку після початку війни, після окупації він очолював Донецький інститут фізичної культури і спорту, заявив Клочок.

Олексій Дубревський, якого призначено новим гендиректором аеропорту «Бориспіль» — це людина з оточення олігарха Ріната Ахметова, заявив політичний експерт Валерій Клочок в ефірі телеканалу Еспресо.

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Про призначення Дубревського сьогодні повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

«У 2012-2014 він працював комерційним директором контрольованого соратником Януковича Борисом Колесніковим Донецького аеропорту. Рідна сестра дружини Дубревського Лебедєва — директор з капітального будівництва «Запоріжсталі», яка належить «Метінвесту» Ріната Ахметова», – пояснив експерт.

Крім того, батько нового керівника, Юрій Дубревський, залишився в Донецьку після початку війни, після окупації він очолював Донецький інститут фізичної культури і спорту, заявив Клочок.

«Батько Дубревського працює ректором в інституті фізичного виховання в окупованому Донецьку вже третій рік поспіль. В мене питання, як така людина пройшла службову перевірку. Є сумніви щодо контактів та родинних звʼязків, і чому така наближеність до структур Ахметова», – повідомив експерт.