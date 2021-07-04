Арсен Аваков в День Нацполіціі: там, де важко, поліцейські перші!

Арсен Аваков: щодня 130 тисяч поліцейських стоять на варті порядку.

За шість років роботи Національної поліції оброблено понад 47 мільйонів звернень громадян та розкрито понад півмільйона злочинів. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в ході вітання з нагоди Дня Нацполіціі, розміщеному в Facebook.

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«Шість років тому ми розпочали створення Національної поліції України 🇺🇦 як принципово нового, високотехнологічного, зручного для людини сучасного поліцейського сервісу. Це вкрай складне завдання – збудувати нове на базі старої, украй розбалансованої системи, утримуючи баланс, не втрачаючи ефективності, зберігаючи досвід справжніх фахівців. За шість років ми на 40 відсотків змінили особовий склад і цей процес буде продовжено, поки сьогоднішні випускники не пройдуть шлях від лейтенанта до генерала», — зазначив він.

Арсен Аваков розповів, що Національна поліція — це боротьба зі злочинністю, слідство і розшук, забезпечення правопорядку під час масових заходів, відсіч кібератак і ще багато оперативних завдань для забезпечення безпеки і права в державі.

«Це робота кожного дня і відповідь на кожен виклик часу і суспільства. Поліція забезпечує правопорядок під час виборів і святкових заходів, працює в прифронтовій зоні та в районах стихійного лиха, а останнім часом — ще й залучена до заходів з подолання пандемії коронавірусу. Поліція не має відпусток і святкових вихідних», — підкреслив він.

За словами глави МВС, за 6 років роботи співробітники Нацполіціі обробили понад 47 млн звернень громадян, розкрили 562 тис злочинів, провели майже 10 тис спецоперацій підрозділу КОРД, звільнивши 129 заручників, припинили діяльність 1,4 тис злочинних груп і організацій, вилучили 23 тони наркотиків, виявили понад 30 тис кіберзлочинів, розшукали і повернули батькам 66 тис дітей і багато іншого.

За цей час 56 000 поліцейських несли службу в зоні АТО / ООС.

«Вітаю із шостою річницею Нацполіції всіх 130 тисяч поліцейських держави. Вони щодня на варті, щодня під ризиком, щодня на передовій війни: і з ворогом-агресором РФ, і з внутрішніми ворогами. Там, де тяжко, вони перші! Робив і робитиму все, щоби Нацполіція України зміцнювалася, щоби залишалися та йшли сюди служити найкращі і щоби рівень довіри населення до поліцейських постійно зростав», — підсумував Арсен Аваков.