Кияни внесли свої пропозиції до проекту благоустрою набережної Вирлиці

У Дарницькій районній державній адміністрації Києва сьогодні, 6 липня, відбулася презентація проекту благоустрою прилеглої території озера Вирлиця та будівництва торгово-розважального центру на проспекті Миколи Бажана, повідомляє КиевВласть.

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У заході взяли участь представники компанії-забудовника ТОВ «Мрія-Інвест», члени Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, представники громадських організацій району, депутати Київської міської ради та заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп.

«Для нас дуже важливо отримати коментарі та пропозиції громади щодо нашого проекту. Ми розуміємо, що будуючи такі інфраструктурні об’єкти, ми стаємо сусідами з громадою. І наша компанія хоче, аби мешканці Дарницького району бачили в нас соціально відповідального сусіда. Наш проект передбачає цілий перелік важливих для району та міста змін: освітлена пішохідна набережна з велодоріжками, відкрита для усіх киян та гостей міста, зелені острівки природи, спортивні майданчики», — розповів представник компанії «Мрія-Інвест» Олександр Крупник.

Представники деяких громадських організацій намагалися зірвати презентацію, блокували мікрофони, перебивали виступаючих. Тим не менш, забудовнику вдалося відповісти на всі запитання громади та отримати пропозиції мешканців щодо благоустрою Вирлиці, які компанія пообіцяла врахувати у доопрацьованому проекті.

Нагадаємо, раніше цей проект було презентовано на Форумі розвитку громадського суспільства у Києві. Під час обговорення представники громади запропонували додати до проекту — створення спеціальної огородженої зони для вигулу собак, місце для скейт-парку та здійснити заходи для очищення самого озера.