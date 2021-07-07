PepsiCo в Україні запустила в продаж перший великий бренд в упаковці rPET

У червні 2021 компанія PepsiCo в Україні почала продаж прохолодних напоїв Lipton Ice Tea в інноваційній упаковці, зробленої з вторинного та придатного для подальшої переробки й використання в харчовій галузі пластика — rPET.

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Цей крок є частиною глобального плану дій PepsiCo, спрямованого на мінімізацію впливу бізнесу компанії на навколишнє середовище. Для досягнення поставленої мети – 0% викидів парникових газів до 2040 року – компанія, в тому числі, спрямує зусилля на збільшення частки вторинного пластику в упаковці своєї продукції.

Зміни упаковки почалися з продукції Lipton Ice Tea в пляшках ємністю 0,5 л і 1 л та будуть поступово поширені на інші напої в портфелі PepsiCo в Україні. Пляшки rPET марковані спеціальним значком на етикетці.

rPET-упаковка може витримувати кілька циклів переробки для повторного використання в харчовій галузі. За прогнозами компанії, використання упаковки rPET для напоїв Lipton Ice Tea дозволить вже у 2021 році скоротити на 9% обсяг непридатного для повторного використання пластику PET від упаковки напоїв.

PepsiCo веде активну роботу для того, щоб сприяти переходу України до економіки замкненого циклу. Зокрема, разом з іншими компаніями, PepsiCo має намір створити в Україні організацію розширеної відповідальності виробників з метою впровадження в нашій країні європейської моделі управління відходами упаковки. Також в партнерстві з недержавними організаціями PepsiCo організовує та підтримує екологічні ініціативи, спрямовані на популяризацію ідеї відповідального ставлення до відходів, впровадження практики сортування відходів для їхньої подальшої ефективної переробки.

Олександр Кисельов, генеральний директор PepsiCo в Україні: «Впроваджуючи rPET-упаковку в Україні, PepsiCo робить важливий крок на шляху до створення майбутнього, заснованого на економіці замкненого циклу, в якому пластик ніколи не буде потрапляти у відходи. На практиці це означає, що ми повинні переробляти та повторно застосовувати всі використовувані нами пакувальні матеріали. Це не тільки скоротить відходи, але й знизить викиди вуглецю при виробництві пакувальних матеріалів».

Про PepsiCo

Компанія PepsiCo радує споживачів смачними продуктами у більш ніж в 200 країнах світу. У 2020 році обсяг продажів PepsiCo склав понад 70 млрд доларів США завдяки збалансованому портфоліо, включаючи продукцію Frito-Lay (снеки), Gatorade (спортивні та функціональні напої), Pepsi-Cola (газовані та негазовані напої), Quaker (зернові продукти та каші) , Tropicana (соки) і SodaStream (апарати для домашнього виробництва газованих напоїв). Компанія випускає широкий асортимент смачних продуктів харчування та напоїв, включаючи 23 бренда, щорічні роздрібні продажі кожного з яких перевищують мільярд доларів. PepsiCo прагне бути світовим лідером з виробництва готових до вживання продуктів харчування та напоїв, керуючись принципом «Перемагати відповідально». Він відображає бажання бути лідером на ринку, діючи відповідально у всіх аспектах бізнесу. Додаткова інформація про компанію — на сайті www.pepsico.com

Про PepsiСo в Україні

Компанія PepsiСo — один з лідерів українського ринку продуктів харчування і напоїв, представлена ​​компаніями ТОВ «Сандора» та ЗАТ «Вімм-Білль-Данн Україна». Компанія займає провідні позиції на ринку соків і сокової продукції, де представлена ​​брендами «Сандора», «Садочок», «Сандорик». У портфель компанії входять також газовані напої Pepsi, 7UP, Mirinda, холодний чай Lipton Ice Tea, питна вода «Аква мінералі». На ринку снеків компанія представлена ​​брендами Layʼs, Cheetos і «Хрусteam». PepsiCo в Україні також займає міцні позиції на ринку молочної продукції з брендами «Чудо», «Словʼяночка», «Машенька» та дитячого харчування з брендом «Агуша». Додаткова інформація – на сайті www.pepsico.ua