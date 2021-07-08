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Синоптик прогнозує чисте небо над Україною та спекотне повітря

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За прогнозом Sinoptik.ua, під дією антициклону Україна буде перебувати приблизно до середини липня. Непоступливе спекотне повітря визначатиме погоду в нашій країні.

Сонячне випромінювання все більше нагріває землю. Нам залишається тільки адаптуватися під забаганки погоди. Люди можуть пережити температуру +50 °С за умови, що вологість повітря буде низькою. При високій вологості критична температура повітря для людини +35 °С.

У спеку багато людей можуть відчувати погіршення фізичного стану: підвищення тиску, загострення хронічних захворювань. Для того, щоб цього не сталося, необхідно дотримуватися правил: носити головний убір, пити багато води.

Крім того, при малохмарній спекотній погоді та при слабкому вітрі погіршується екологічна обстановка. Шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі атмосфери. У цей період краще знаходиться за містом, біля водойм. У місті найбезпечніші години — ранкові та вечірні.

У понеділок на День апостолів Петра та Павла у деяких регіонах України можуть пройти дощі. Народ помітив: «Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий».

На півдні країни очікується ясна погода, температура вдень до понеділка включно +29…+32 °С, у понеділок мінлива хмарність, вітер слабкий до помірного. В Одесі температура повітря буде відчуватися на 1-2 градуси вище показань термометра. У Криму дощі припиняються й встановлюється спекотна суха погода до +30 °С.

Температура води біля курортів Чорного моря до +24 °С, біля курортів Азовського моря до +26,7 °С.

У східних областях України до понеділка сонячно та спекотно, до +33 °С. Північний, північно-східний вітер слабкий до помірного. Вологість повітря вдень невелика, тому спека переноситиметься досить легко.

У Маріуполі сонячно, температура повітря вдень +31 °С, вночі +21…+22 °С. Вітер північних напрямків до 4 м/сек. Температура води на морському узбережжі до +26 °С.

На заході країни тільки у понеділок може зʼявитися легка хмарність, в пʼятницю та вихідні — ясно, спекотно, вдень +28…+30 °С. Температура води в річці Тиса біля Чопа +21 °С.

У високогірʼї Карпат вдень +21…+23 °С, вночі до +14 °С. Є невелика ймовірність дощу у понеділок.

У Львові в пʼятницю ясно, у вихідні та понеділок мінлива хмарність, температура повітря вдень до +30 °С, вночі +19…+21 °С, вітер слабкий.

На півночі та в центрі країни жарко, +30…+32 °С вдень, +19…+22 °С вночі. Температура води у річці Дніпро біля Дніпра +23 °С, у Ворсклі біля Полтави +24 °С, у Десні біля Чернігова +26 °С.

У Києві денна температура повітря буде +31…+32 °С, вночі +19…+22 °С. У пʼятницю — ясно, у вихідні — хмарно з проясненнями. Вітер слабкий. Вода в Дніпрі прогріється до +25 °С. В ці дні не забуваємо про захист від спеки: одяг з натуральних тканин, сонцезахисні окуляри, головний убір.

 