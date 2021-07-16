Патрульні завадили дівчині здійснити суїцид на мосту Патона в Києві (відео)

Киянку зняли з перил, однак, і після цього вона продовжувала стверджувати, що "не хоче більше жити".

Уночі 16 липня співробітники патрульної поліції запобігли спробі суїциду на мосту Патона в Києві. Інспекторам вдалося відговорити стрибати в річку 22-річну дівчину, яка хотіла покінчити з життям самогубством. Про це розповідає пресслужба столичної патрульної поліції.

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Про дівчину, яка хотіла стрибнути з моста Патона в річку, повідомив поліцейським свідок інциденту. Патрульні, приїхавши до вказаного місця, побачили, що дівчина стоїть на перилах, обхопивши стовп.

Один з патрульних почав розмовляти з нею і відмовляти її стрибати. Киянка ж стверджувала, що не хоче жити через проблеми з роботою і в родині.

Незабаром правоохоронцю вдалося переконати дівчину взяти його за руку, після чого поліцейські допомогли їй повернутися на пішохідну частину моста. Втім, судячи з відео, киянка і, опинившись на тротуарі, продовжила заявляти, що "не хоче більше жити".

Згодом дівчину передали співробітникам швидкої допомоги.

[ + – ] Дівчина намагалася покінчити з життям самогубством на мосту Патона

Нагадаємо, у Дніпрі патрульним вдалося в останні секунди врятувати дівчину, яка вирішила стрибнути з Центрального мосту.

А Офіс генпрокурора раніше повідомляв, що у 2021 році в Україні зафіксовано сплеск самогубств серед підлітків.