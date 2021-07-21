Понад 170 жінок-науковиць стали учасницями четвертого сезону української премії L’ORÉAL-UNESCO "Для жінок у науці"

Компанія L’Oréal Україна завершила прийом заяв на здобуття української премії L’Oréal-UNESCO «Для жінок у науці». Премія реалізовується в Україні вже четвертий рік поспіль і є частиною глобальної програми L’Oréal-UNESCO «Для жінок у науці». Мета премії — підтримати та відзначити талановитих жінок-науковиць, заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній карʼєрі. Для участі у Премії жінки повинні мати науковий ступінь, наявність публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science та бути соціально активними задля популяризації науки.

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З 01 квітня по 01 липня 2021 року тривав збір заяв через онлайн платформу forwomeninscience.in.ua. За три місяці було отримано 172 заяви від науковиць з 25 міст України, 99 вищих навчальних закладів України та 29 інститутів НАН України. Учасницями є 115 кандидаток наук та 52 докторки наук. Серед найпопулярніших напрямів, якими займаються аплікантки, — математика (29 заяв), хімія (19 заяв), медицина (17 заяв), фізика (15 заяв), біологія (14 заяв), фізико-технічні проблеми матеріалознавства і енергетики (11 заяв), науки про землю (6 заяв) та інші (61 заява).

Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі програми, до складу якого входять провідні науковці та науковиці України — академіки, які є визнаними фахівцями у STEM галузях та мають бездоганну наукову репутацію.

Наступним етапом Премії стане відбір членами журі десяти фіналісток для участі у співбесідах у жовтні 2021 року та оголошення трійки переможниць у листопаді 2021 року. Про спосіб та місце оголошення буде повідомлено окремо на сторінці Facebook https://www.facebook.com/lorealukraine/ та на офіційному вебсайті компанії https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/

Кожна Лауреатка отримає грошову премію в розмірі 150 000 грн (сто п’ятдесят тисяч) гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, яка може бути використана переможницями на власний розсуд. Окрім визнання трьох Лауреаток серед ТОП 10 фіналісток, цього року за рішенням журі буде відзначено ще декілька учасниць премії за визначні успіхи в їх науковій кар’єрі.

Премія реалізується під патронатом Національної комісії в Україні у справах UNESCO. Партнери — Національна академія наук України, Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» та ініціатива Дівчата STEM.

Від самого запровадження програми "Для жінок у науці" з 1998 року, понад 3500 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких кандидатки наук та аспірантки, здобули визнання й підтримку в 117 країнах, а п’ять отримали Нобелівську премію.

Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки!

Про компанію LʼOréal

L’Oréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнювальних міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи у 2020 році сягнув 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світові працює 85 400 осіб. Як світовий лідер у галузі краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибʼюції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Дослідження та інновації, яким присвячують себе 4000 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. В рамках програми сталого розвитку «LʼOréal в інтересах майбутнього» зобовʼязання компанії в охоплюють амбітні цілі до 2030 року та мають на меті залучити усю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Про Фундацію L’Oréal

Фундація L’Oréal здійснює свою діяльність в інтересах жінок у всьому світі та підтримує їх у досягненні їхніх цілей у двох основних сферах, що лежать в основі ДНК Групи: наукові дослідження та інклюзивна краса.

Створена 1998 року та очолювана Фундацією LʼOréal у партнерстві з UNESCO, премія «Для жінок у науці» спрямована на підвищення рівня представленості жінок у галузі науки, і ґрунтується на тому, що світові потрібна наука, а науці потрібні жінки.

Про UNESCO

Від самого початку роботи в 1945 році UNESCO — Організація Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури — працює над створенням умов для діалогу між цивілізаціями, культурами і народами на засадах поваги до загальнолюдських цінностей. Місія UNESCO полягає у сприянні зміцненню миру, подоланню бідності, сталому розвитку та міжкультурному діалогу із застосуванням свого чималого досвіду в галузі освіти, науки, культури, комунікації та інформації. UNESCO сприяє розвитку наукових досліджень та експертних знань у країнах, що розвиваються. UNESCO підтримує міжнародну наукову співпрацю і діє спільно з партнерами на глобальному, регіональному та національному рівнях через національні та регіональні бюро на усіх континентах.

КОНТАКТИ

Юлія Романенко-Копчинські

Директорка з корпоративних комунікацій, L’ORÉAL Україна

+38 067 935 20 65

[email protected]

Катерина Ануріна

Спеціалістка з корпоративних комунікацій, L’ORÉAL Україна

+38 096 870 30 64

[email protected]

Саприкіна Марина

Керівниця, Центр

«Розвиток КСВ»

+38 067 341 06 00

[email protected]

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Вебсайт: https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/