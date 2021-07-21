Вечірні концерти Сорочинського ярмарку - 2021!

Національний Сорочинський ярмарок 2021 року пройде з 17 по 22 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на площі в 16 га під відкритим небом. Офіційне відкриття 17 серпня об 11.00. Ярмарок присвячений 30-й річниці Незалежності України. Захід відбудеться за підтримки Полтавської облдержадміністрації

Організатор Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Керівник проекту Світлана Свищева. Офіційний Спонсор – ТМ «Чернігівське», Спонсори – ТМ Рута», Lycamobile, ТМ «Белая Бяроза», інфопартнери – журнал «Фокус» та ще 102 видання.

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Триває прийом заявок від усіх категорій учасників. У Національному Сорочинському ярмарку беруть участь підприємства, приватні підприємці, майстри народних промислів, заклади громадського харчування, організатори колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи, окремі виконавці, організатори зон відпочинку та розваг.

Завершується формування культурно-мистецької програми та програми вечірніх концертів. Цього року численних гостей та учасників Національного Сорочинського ярмарку своєю творчістю порадують:

- 17.08. – Олег Кензов

- 19.08. – Сергій Міхалок Ляпіс 98, рок-гурт «Комора» та дружня зустріч байкерів

- 20.08. – Заслужена артистка України Наталія Май

- 21.08. – Оля Полякова

Умови участі та інша інформація – на сайті www.yarmarok.in.ua

Тел: (0532) 50-82-11; +38-095-723-20-41,

електронна адреса: [email protected]

Запрошуємо до співпраці спонсорів та інформаційних партнерів.

Акредитація ЗМІ — заявка довільної форми на нашу електронну адресу.

Примітка: Підготовка та проведення ярмарку здійснюватиметься з урахуванням усіх протиепідемічних правил, запроваджених МОЗ і повʼязаних з COVID — 19, та з дотриманням необхідних санітарних вимог.

Прес-служба ТОВ «Сорочинський ярмарок»