В Україні запустять систему екстреної допомоги населенню за номером "112"

Номер "112" можна набрати навіть з мобільного без SIM-карти, без введення PIN-коду і при заблокованій клавіатурі.

Уряд на засіданні 21 липня вирішив питання нормативного забезпечення роботи міжвідомчої групи, яка буде керувати і стежити за впровадження системи "112". Керувати роботою буде МВС.

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Після впровадження системи поліцію, пожежників, швидку викликатимуть за єдиним номером "112", як і в більшості країн Європи.

Перевести всі екстрені служби на єдиний номер в Україні уряд хотів ще до чемпіонату з футболу "Євро-2012". Тоді навіть ухвалили закон "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112". Але по факту він ніколи не працював, оскільки його технічно неможливо реалізувати.

Вирішувати проблему мало держпідприємство "Центр громадської безпеки 112", яке повинно було втілювати технічну частину сервісу. Але у 2016-му його ліквідували.

Напередодні "Євро-2012" були запущені пілотні проекти, але єдина екстрена служба так і не запрацювала.

Потім заговорили про впровадження єдиного номера до 2021 року — таке зобов'язання країна взяла на себе, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС. Цього також не сталося.

Востаннє в Міністерстві внутрішніх справ згадували про єдину екстрену службу у 2018 році. Тоді заступниця міністра Тетяна Ковальчук говорила, що проект збираються запускати "зовсім скоро".

Особливість номеру "112" полягає в тому, що його можна набрати з будь-якого телефонного апарату, навіть мобільного без SIM-карти, без введення PIN-коду і при заблокованій клавіатурі.

Нагадаємо, у січні 2010 року Фокус писав, що Національна комісія з питань регулювання зв'язку розглянула законопроект про введення єдиного номера "112" для всіх екстрених служб, який розробило МНС.

У 2012 році Фокус аналізував плюси і мінуси єдиного номера "112". Наразі аргументи не змінилися.