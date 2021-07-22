Україна повертається до звичайних липневих показників температури

Спекотна температура повітря змінилася помірною, такою вона й залишиться до понеділка. Україна повертається до майже нормальних літніх показників температури. Погоду у пʼятницю й вихідні визначить атмосферний фронт з північної Атлантики, буде сухо та вітряно. Північний вітер приніс у четвер холодне повітря в Україну, та збив температуру на кілька градусів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За прогнозом Sinoptik.ua, дощів практично не буде ніде на території країни, можуть пройти тільки невеличкі локальні дощі у неділю у Сумській області та в понеділок у Чернівецькій області.

Температура води у Чорному морі біля Одеси +22 °С, в Азовському морі біля Бердянська — до +28 °С.

Значне зниження температури повітря та вітер — біда для метеочутливих людей. При вітрі судини відразу дають сигнал — болить голова, може бути відчуття закладеності вух. У вітряні дні потрібно обовʼязково стежити за рівнем артеріального тиску. Несприятлива погода може також провокувати порушення сну, дратівливість. До того ж, 24 липня — повний місяць, який теж часто впливає на психоемоційний стан людини.

На заході України 23-26 липня температура повітря ідеальна для літа: +23…+27 °С. Буде сухо та переважно сонячно. У вихідні вітер ослабне. А на початку тижня південно-східний вітер посилиться до 4 м/сек.

У високогірʼї Карпат у пʼятницю та суботу — холодні ночі, до +11 °С, вдень теж доволі прохолодно — до +16 °С. У неділю та понеділок вдень потеплішає до +20 °С, вночі до +12 °С.

На півдні та сході країни у пʼятницю від +24 °С до +28 °С. Протягом вихідних температура повітря буде підвищуватися, й до понеділка досягне +30…+32 °С градуси, — відмінна пляжна погода для відпочиваючих при теплому морі та невеликій хмарності. У пʼятницю та суботу буде дути помірний північний вітер.

Самою прохолодною областю у центральній частині країни 23-26 липня стане Вінницька — до понеділка максимальна денна температура +23 °С. На початку наступного тижня буде сонячно, до +26 °С. В інших областях центральної України вдень +26…+29 °С, переважно ясно, сухо. Ночі прохолодні +16…+18 °С.

У північній Україні незначна хмарність, температура вдень +24…+27 °С, в суботу буде дути помірний вітер західних напрямків.

У Києві 23-26 липня стійка тепла погода, +25…+26 °С, хмарність невелика, вітер слабкий до помірного, опади не очікуються. Комфортний сон забезпечить температура повітря вночі +17…+19 °С.

24 липня атмосфера подбала про нас, створила чудові умови для святкування Міжнародного дня турботи про себе (International Self-Care Day). Не забувайте про себе, бережіть себе!