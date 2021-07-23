Як обрати смачний пломбір? Практична порада та рекомендація від компанії «Три Ведмеді» та бренду морозива МОРЖО

В наш час споживач у змозі обирати серед великої кількості пропозицій морозива, проте не завжди вибір вдалий. Прекрасний на вигляд продукт може не виправдати очікування та мати не той смак пломбіру, на який ви розраховуєте.

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Варто знати, що смачний пломбір має у складі молоко або продукти його переробки. Щоб не хвилюватися за склад і смак, достатньо віддати свою перевагу морозиву МОРЖО. Цей пломбір подарує саме ту насолоду продуктом, на яку ви очікуєте перед покупкою смачного чистого пломбіру.

Лінійка МОРЖО представлена в різних форматах упаковки, кожен з яких особливий. Наприклад, щоб вафельний стаканчик хрумкотів якомога довше, в МОРЖО його зсередини вкривають глазур’ю. Такий собі смачний «кешбек» наприкінці.

[ + – ] Морозиво пломбір МОРЖО у вафельному стаканчику

Для ласунів, які звикли до 100-грамових порцій морозива, був створений великий цукровий ріжок. Так що солодкої прохолоди точно вистачить! А ще він – красунчик!

[ + – ] Морозиво пломбір та шоколадний пломбір МОРЖО у вафельному цукровому ріжку

Полюбляєте морозиво на паличці? У МОРЖО впевнені, що глазур, якою воно вкрито, не має обсипатися та забруднювати руки. Але при цьому її точно має бути вдосталь і вона має бути смачною!

[ + – ] Морозиво пломбір та шоколадний пломбір МОРЖО глазуроване на паличці

Для дружніх родин чи великих компаній друзів, любителів справжнього пломбіру, МОРЖО пропонує варіації сімейних упаковок. І кожна, якій віддасть перевагу покупець, не розчарує.

МОРЖО – морозиво зі смаком морозива.