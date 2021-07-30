Блогеру Приходьку, який розказав про роботу "Галпідшипник" у "ДНР", почали надходити погрози

Політичний експерт і блогер Назар Приходько, який раніше розповів про роботу підприємства "Галпідшипник" на окупованій території Донецької області, повідомив про погрози. На своїй фейсбук-сторінці він опублікував скріншот анонімного повідомлення з погрозами, — повідомляє УНІАН.

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"Я говорив, що мене медійно труять? Людина пише з прихованого номера, погрожує... А чому? Тому що я сказав правду. Далі що?" — пише Назар Приходько. В опублікованому ним скріншоті написано: "Про кульки-підшипники любиш писати? Дивись, бо будуть наслідки... І не тільки правові...".

Нагадаємо, раніше Назар Приходько повідомив про те, що торговий дім "Галпідшипник" працює на території ОРДЛО. Компанія спеціалізується на продажі елементів трансмісій, транспортних систем та інших комплектувальних для промисловості та сільгосптехніки. За даними Назара Приходька, з 2014 року компанія ні на день не зупиняла роботу донецької філії: він був перереєстрований в так званій "ДНР", отримав код ЄДРПОУ та юридичну адресу: Донецьк, вул. Сєченова, 31. "Бізнес пішов навмання. Через запорізький філіал йшов і йде транзитний потік продукції на Донецьк, де комплектувальними користуються окупанти, адже техніку, яка вбиває наших воїнів, ремонтувати треба", — писав блогер у квітні цього року.

"Пиши, борись, будь патріотом, але! На тебе спустять "собак", тобі будуть погрожувати, тебе "замовлять", — написав Назар Приходько в дописі про погрози.