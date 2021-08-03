Море біля курортів України прогрілося до +24…+27 °С

На приморських курортах України, за прогнозом Sinoptik.ua, до кінця тижня буде спекотна, переважно суха, малохмарна погода. Повітря у Криму розжариться до +33 °С, на інших курортах України буде максимально +31 °С, мінімально +27 °С у денний час. В цілому на приморських курортах опадів не передбачається, проте у суботу можуть пройти місцями грозові дощі.

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З 4 серпня на півдні України УФ-індекс стане вище. З 12.00 до 16.00 перебувати під прямими сонячними променями буде небезпечно.

На курортах Карпат прохолодніше, до +24 °С, у високогір'ї Карпат у п'ятницю відбудеться зниження денної температури повітря до +16 °С.

Курорти Чорного моря

Чорне море на цьому тижні буде теплим та спокійним, і, як завжди, цілющим. Температура морської води біля курортів до +24…+26 °С.

В Одесі на цьому тижні поки ще спекотне літо, денна температура +28…+30 °С, мінлива хмарність. У вихідні — помірний північний вітер, до 5 м/сек та, можливо, короткочасний дощ, остудять нагріте до +30 °С повітря.

У Кароліно-Бугазі температура повітря +29…+31 °С, хмарно з проясненнями. У вихідні північний вітер досягатиме швидкості 6.7 м/сек. Опади на цьому тижні малоймовірні, лише у суботу може пройти короткочасна злива.

Курорти Азовського моря

Азовське море на цьому тижні прогріється до +27 °С, але є тенденція до повільного зниження температури морської води. Медузи-корнероти знову з'являються у морі, але їх вже значно менше, ніж в липні. Тим більше, що бар'єрні сітки відмінно справляються із захистом пляжів від навали медуз.

У Генічеську на цьому тижні буде переважно ясна погода. Температура повітря вдень +30…+31 °С. Вночі повітря охолоне до +21…+24 °С.

У Бердянську весь тиждень буде спекотна погода, вдень температура повітря до +30 °С, вночі — до +25 °С. У неділю є велика ймовірність інтенсивного дощу з грозою.

Курорти Карпат

На карпатських курортах погода буде дуже примхливою. Швидше за все, дощі чергуватимуться з тривалими проясненнями. Можуть пройти грозові зливи, але вони вже не будуть настільки інтенсивними, як нещодавно.

У Яремчі прохолодно, вночі температура може знизитися до +9 °С. Цього тижня максимальна температура у Яремчі буде в неділю, +25 °С; мінімальна — у п'ятницю, +18 °С. З 4 по 6 серпня дощитиме. У вихідні опади малоймовірні.

У Рахові весь тиждень до суботи дощитиме. Значно похолоднішає у п'ятницю та суботу, вдень +16…+19 °С. У неділю знову до +23 °С, сонячно.

У Трускавці нестабільна температура повітря, від +22 °С до +30 °С. З середи до п'ятниці очікується дощова погода, вдень +22…+26 °С. У вихідні без опадів, до +30 °С. Ночі прохолодні +14…+17 °С.

Найкращий барометр — поведінка тварин. Якщо ви спостережливі, то самостійно можете визначити, чи буде дощ. Якщо горобці купаються в пилу або піску — скоро задощить. Якщо навколо мурашника небагато його мешканців — чекайте дощу. Навколо мурашника кипить життя — дощу точно не буде. Дощові черв'яки виповзають назовні — будуть опади.