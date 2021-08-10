"Історичний рекорд". Журналіст Іванов прокоментував обшуки на фабриці "Юнайтед Тобако"

Обшуки в Жовтоводській фірмі "Юнайтед Тобако" — це спроба ліквідувати найбільше в історії України виробництво контрафактних цигарок, а не тиск на бізнес, написав журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці в Facebook, коментуючи обшуки на тютюновому підприємстві в Жовтих Водах.

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З 5 серпня співробітники ДФС зі спецтехнікою проводять обшуки в приміщеннях "Юнайтед Тобако", підозрюючи фірму в промисловому виробництві контрафакту: 90 тонн тютюнових виробів без акцизних марок можуть бути вилучені. Дії правоохоронців тоді блокували "агресивні молоді люди", які контролювали під'їзди до фабрики й кидали металевих "їжаків" під колеса їхніх автомобілів.

Нагадаємо, що ще у 2018 році журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування з результатами експертизи, згідно з якою з 8 пачок сигарет "Юнайтед Тобако" тільки на одній була наклеєна оригінальна акцизна марка. Повторну експертизу в червні 2021 року замовили журналісти "5 каналу": підроблені акцизні марки були наклеєні на 8 з 11 пачок сигарет вироблених в Жовтих Водах.

"Вчора вночі перелякані обшуками ДФС королі контрафактної "табачки" з Жовтих Вод виклали у свій фейсбук допис: "Працівники жовтоводської тютюнової фабрики травмовані та позбавлені роботи etc". У зв"язку з цим виникає питання: шановні, а чому ви не переймалися про долі цих людей, коли робили їх спільниками своїх злочинів, змушуючи виготовляти контрафакт, клеїти "ліві" марки і таке інше? Чи ви вважаєте, що співучасть у тяжкому продовжуваному злочині — менш травматичний досвід, ніж відповідальність за нього?" — написал Іванов.

Також журналіст пише, що на легальному виробництві не може бути "лівих" ліній, які не стоять на обліку, підроблених акцизних марок та тонн контрафактних сигарет під брендами Marlboro, L & M, Jin Ling, Bond, Compliment.

"Ви (" Юнайтед Тобако "- ред.) реально поставили історичний рекорд у своїй галузі — податківці називають вас найбільшим виробником контрафактних цигарок в Україні. Як сталось, що ви замутили нелегальне виробництво нечуваних масштабів, якого не могли уявити навіть у 90-ті? Сотні мільйонів несплачених податків — це як? Випадково вийшло? Дайте публічну та зрозумілу відповідь і не шийте людей у дурні.", — пише Іванов.