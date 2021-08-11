24 серпня відбудеться концерт Андреа Бочеллі до 30-річчя Незалежності України

До 30-річчя Незалежності України відбудеться знакова подія – концерт найулюбленішого у світі італійського тенора – Маестро Андреа Бочеллі на підтримку створення Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука

Маестро Андреа Бочеллі — улюблений тенор світу, володар Греммі та номінант Еммі, 6 премій Classic BRIT Awards, 7 нагород World Music Awards, його записів продано більш ніж 90 мільйонів. Неодноразово визнаний найкращим світовим класичним виконавцем італійської вокальної традиції, Андреа Бочеллі виступав для чотирьох президентів США, трьох Пап Римських, Британської королівської сім"ї, багатьох прем"єр міністрів, на церемоніях Олімпійських ігор у Шанхаї у 2010, у Мілані 2015, а виступ Маестро Бочеллі під час пандемії 2020, що транслювався на весь світ, переглянуло більш ніж 40 мільйонів глядачів.

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Іван Марчук – народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. Саме Іван Марчук створив власну техніку — "пльонтанізм", став єдиним українцем, що потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph у 2007 році. А також автор близько 5000 полотен, має понад 200 монографічних виставок, його твори є в музеях і приватних колекціях на 5 континентах.

Головна ідея створення Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука полягає в широкій репрезентації і промоції українського мистецтва. Втілення цієї ідеї має на меті побудову інноваційного арт-простору, який радо прийматиме творчість усіх сучасних митців.

Саме для реалізації Президентської ініціативи створено благодійний фонд ModernArtFoundation, який спільно з Укрексімбанк, Mastercard та ДТЕК виступить співорганізатором цього концерту.

У Києві Маестро Андреа Бочеллі співатиме з 4 найвидатнішими українськими співачками – солістками Національної Опери України Людмилою Монастирською і Тамарою Калінкіною, а також найпопулярнішими українськими співачками – Народною артисткою України Тіною Кароль та переможницею Євробачення, Народною артисткою України Джамалою — у супроводі Національного симфонічного оркестру під керівництвом Володимира Сіренка та за участі Національного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Оркестром диригуватиме всесвітньовідомий Маестро Марчелло Рота (Marcello Rota).

Мистецьку акцію, яка відбудеться 24 серпня на Площі Конституції, названо, як і перший цикл робіт Івана Марчука – "Голос моєї душі"

Цього дня, кожен гість матиме унікальну нагоду долучитися до цього фандрайзингового заходу, зробивши внесок на реалізацію проєкту Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.