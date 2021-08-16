Які презервативи потрібні саме вашій парі

Безумовно, основне завдання презервативів — убезпечити партнерів від від інфекцій, що передаються статевим шляхом та запобігти небажаній вагітності. Проте виробникам бар"єрних засобів захисту вдалося досягти більшого, а саме — обопільного задоволення.

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Які презервативи ідеально підходять саме вам? Розглянемо можливі варіанти на прикладі лінійки відомого в усьому світі бренду "Дюрекс".

Привіт, одночасний оргазм!

Одночасне досягнення кульмінації — те, чого прагнуть всі пари. Адже мить сумісної насолоди єднає партнерів ще більше. Проте, досягти цього не завжди просто через різницю у часі, яка потрібна жінці і чоловікові аби "полетіти у космос".

Якщо пара оберігається за допомогою латексних кондомів, вважайте, що ви знайшли ідеального помічника у цій справі. Durex Dual Extase розробленні спеціально, щоб відкрити шлях до взаємного задоволення та одночасної кульмінації.

Для Неї — є реберця та крапки, що роблять стимуляцію інтенсивною, насиченою. Для Нього — анестетик на основі бензокаїну всередині кондому, що трохи сповільнює бурхливий чоловічий темперамент. В сумі маємо ідеальну ситуацію, наближену до досягнення сумісного "великого О".

Ще один різновид презервативів для пристрасної пари — Pleasuremax, ребристі з точковою структурою для максимальної стимуляції обох партнерів. Ребра розташовані біля основи кондому й забезпечують додаткову стимуляцію клітора.

Приємні відчуття без перепон

Для для романтиків, які не бажають жертвувати чуттєвістю заради безпеки та навпаки, є ультратонкі кондоми Invisible з ефектом "скін ту скін".

Надтонкий латекс максимально передає тепло тіла партнера, наче нічого їх не розділяє. Такі кондоми створені для максимальної чутливості, але забезпечують високий рівень безпеки та захисту: протестовані електронікою та пройшли 5 випробувань на якість.

До речі, людям з алергією на латекс підійдуть тонкі безлатексні презервативи Realfeel, які дозволяють відчути кожну судинку на тілі партнера.

Раптовий секс чи новий партнер

Коли ти молодий, важко стримати пристрасть та сексуальну енергію. Для першого пристрасного сексу ідеальними є презики Extra Safe. Вони товщі за звичайні, проте гарантують найвищий рівень захисту.

Для максимального комфорту всередині ще більше лубриканту. Коли партнери дізнаються один одного краще, можуть вже використовувати інші кондоми, скажімо, тонкі Invisible чи суперребристі Pleasuremax.

Класичні не означає нудні

Є в лінійці "Дюрекс" і звичайні класичні презервативи без реберець та анестетиків, смаків та ароматів.

Завдяки анатомічній формі та додатковій внутрішній змазці на силіконовій основі, вони легко та правильно одягаються.

Їх безпечність та надійність перевірена кількома поколіннями, тому партнери можуть розслабитися і насолоджуватися сексом, в той час як про їхню безпеку дбає "Дюрекс".