Рік на "дистанційці": кейс Liko Education online

Дистанційна освіта в Україні й усьому світі через пандемію й обмеження активно набирає популярності, хоч подекуди і з перемінним успіхом. Серед успішних кейсів можна відзначити освітній продукт Liko School – платформу дистанційного навчання для здобуття загальної середньої освіти Liko Education Online, яка зобов"язалася не лише забезпечувати учнів якісним навчальним матеріалом, а й створювати середовище для практики, формування учбових компетенцій та плідних комунікацій. Про підсумки першого року роботи LEO говоримо з керівником дистанційної платформи Іваном Коломійцем.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Що таке дистанційне навчання і чим зумовлена його популярність у світі?

Дистанційному навчанню чимало років. Досі у такому форматі більшість країн не бачили особливих переваг, наголошуючи, що офлайнове навчання ефективніше. Але через пандемію світ потрапив в умови, коли впроваджувати дистанційне навчання стало необхідністю.

Уже зрозуміло, що синхронне дистанційне навчання, у рамках якого учень навчається онлайн зі вчителем, не завжди є вдалим рішенням. Дослідження свідчать, що лише 7% дітей можуть ефективно навчатися під час синхронного навчання.

Є альтернативний варіант синхронного навчання, яке ми запровадили в більшості уроків нашої дистанційної школи. Суть його полягає в тому, що є підготовлений контент, який учень опрацьовує у зручний для себе час, і є консультація з учителем. Такий формат навчання зараз є найзатребуванішим, і впроваджується у більшості дистанційних шкіл і університетів.

У чому переваги платформи Liko Education Online?

Переваги платформи у тому, що увесь контент підготовлений вчителями — спеціалістами із дистанційного навчання, які розуміють, як створити урок так, щоб він насамперед був ефективним для учня. Вони також розуміють, як його розподілити по часу, щоб учень мав можливість і засвоїти матеріал, і відпочити, а не сидів цілий день перед комп"ютером.

Навчальний процес з методичної точки зору мало чим відрізняється від офлайнової школи. Кожен клас має куратора — класного керівника, який проводить свята, тематичні дні в режимі онлайн, і залучає до цього дітей.

Наша платформа розроблена так, щоб дитина і батьки максимально швидко освоїли її з технічної точки зору. До переваг слід віднести також можливість участі у різних олімпіадах. Навчатись у нас не лише ефективно, а й цікаво, — це основна позиція школи.

Ваш учень – хто він?

Нашим учнем може стати будь-який школяр, який може навчатися у синхронному або асинхронному режимі. З нашого досвіду, є учні, яким підходить суто дистанційне навчання, і вони розкриваються під час нього. Є учні, які можуть навчатися і онлайн, і офлайн. Є також певна частина школярів, яким дистанційне навчання не підходить. Якщо ми це бачимо, повідомляємо батьків і радимо перейти в офлайновий режим.

Яким сучасним навичкам і вмінням ви навчаєте учнів, який потенціал відкриваєте? Як вони допоможуть в сучасному світі, який стрімко змінюється?

Основні скіли, які з"являються в учня під час дистанційного навчання, й згодяться йому при вступі до вищого учбового закладу і в житті — різноманітні цифрові навички, які розвиваються саме в процесі дистанційного навчання. Це робота з різноманітними дистанційними ресурсами, швидке орієнтування в них, можливість розподіляти свій час.

Під час дистанційного навчання ми пропонуємо розклад занять, аналогічний тому, який є у звичайній офлайновій школі. Але дитина може і сама налаштувати свій дедлайн, освоювати матеріал швидше і планувати власний час. Навичка виставляти пріоритети є дуже важливою – особливо з віком, коли задач у дорослому житті стане більше.

Як формувався колектив платформи дистанційного навчання Liko Education Online?

Контент уроків для дистанційної платформи створювали вчителі Liko-School, оскільки ми отримали позитивний фідбек від батьків під час карантину. На основі досвіду ми створили певні методичні підходи.

Крім того, протягом навчального року ми проводимо майстер-класи і навчання для вчителів з усієї України. Тих, які проходили навчання на базі Liko Education і отримали відповідний сертифікат, залучаємо до роботи. Ми відкриті для всіх, хто хоче навчитися і бачить себе у дистанційному навчанні.

Також у школі є психологи, які працюють і з дітьми, і з батьками, надають психологічну підтримку. Адже дитина, яка тривалий час навчалася офлайн, потрапляючи в середовище дистанційного навчання, потребує психологічної підтримки. Підтримка важлива, щоб швидко адаптуватися, зануритися у навчальний процес і почати працювати.

Чи гарантує дистанційне навчання справді якісну освіту?

Офлайнове навчання для більшості дітей є оптимальнішим, бо харизму викладача дуже важко перенести в онлайн-формат. Але треба розуміти, що майбутнє — за дистанційним навчанням.

Для певного відсотку дітей воно може повністю замінити офлайнове навчання. І для більшості надати базу, яка необхідна для вступу до навчального закладу, пошуку хорошої роботи.

За останні рік-півтора в Україні з"явилася достатня кількість форматів дистанційного навчання. Проблеми полягають у тому, що тут потрібні хороші професійні кадри, достатня технічна база в учня і вчителя, хороша якість інтернету по всій країні. Зусиллями освітян країна намагається боротися з цими проблемами і є позитивні результати.

Як потрапити на навчання до Liko Education Online (LEO)?

Потрапити до нас може учень з будь-якого куточка країни, жодних обмежень нема. Ми навчаємо дітей з першого по 11-й клас. У першому класі навчання відбувається у синхронному режимі, онлайн-уроки проходять безпосередньо з вчителем, бо дитині ще треба пристосуватися до асинхронного навчання. З 2-го по 11-й клас – асинхронний варіант. Також у нас є підготовка до 1 класу — Лікознайка, яка онлайн готує дітей для подальшого навчання в офлайн або онлайн-школі.

Ми є в усіх соцмережах, месенджерах, маємо сайт. Наші консультанти охоче розкажуть, як стати нашими учнями.