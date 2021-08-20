У мережі з'явився клон сайту "Апостроф": видання заявило про несумлінну конкуренцію

Конкуренти видання Аpostrophe.ua ("Апостроф") запустили клон сайту з дуже схожою назвою — Аpostrof.site ("Apostrof") і почали рекламувати свої матеріали в мережі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На сайті Аpostrophe.ua вважають такі способи просування іншого видання порушенням загальноприйнятих правил і норм конкуренції, а також нехтуванням законів і неписаних правил, тому засуджують їх.

"Використання позначення "Apostrof" є дуже небезпечним проявом недобросовісної конкуренції. Інформаційна рекламна кампанія, запущена таким чином, має на меті дискредитувати наше видання. Інтернет-видання "Апостроф" здійснює свою діяльність виключно в рамках чинного законодавства і використає всі передбачені законом юридичні засоби для припинення порушення наших прав", — заявив головний редактор видання Денис Попович.

Оригінальний "Апостроф" має намір звернутися з офіційною претензією до сайту apostrof.site з метою припинити кричуще порушення своїх прав. У разі ігнорування наших вимог, інтернет-видання готове звертатися до суду.