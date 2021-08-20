Ющенко відвідає конференцію Forbes у якості Голови наглядової ради МСП "Лео"

III Президент України, екс-голова Нацбанку Віктор Ющенко повернувся до великого бізнесу: під час бізнес-зустрічі Forbes. Ресурси для зростання, яка відбудеться в Одесі цими вихідними, він відвідає в якості Голови наглядової ради Міжнародної платіжної системи Лео (LEO), передають "Факти".

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Окрім Ющенка, на конференції Forbes братимуть слово й інші провідні експерти фінансового та фінтех-ринку, які ділитимуться актуальними ідеями щодо розвитку фінтех в Україні.

Зокрема, очікується й виступ Голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка.

Експерти підкреслюють, що фінтех-ринок розвивається надто стрімко, тому для того, щоби залишатися на хвилі, треба впевнено тримати руку на пульсі часу та бути готовими змінюватися разом із сучасними технологіями.

Ще донедавна фінансові технології більшістю людей сприймалися винятково як внутрішні розробки для банків, але сьогодні, без перебільшення, фінтех є основою всіх онлайн-транзакцій – від переказу коштів до сплати за ЖКП.

"Розвиток фінтех-індустрії сьогодні багато в чому визначає поступ цивілізації. Фінтех-компанії переводять на якісно новий рівень банківські послуги, кредитування, страхування та бухгалтерський облік. Прогнозується, що до 2022 року обсяг глобального фінтех-ринку може вирости до 310 мільярдів доларів", — зазначила голова процесингової компанії LeoGaming і директорка ФК Леогеймінг Пей Альона Дегрик Шевцова.

Альона додала, що Україна не відстає у цьому тренді, близько 43% українських фінтех-проектів працюють на міжнародному рівні. За технологічним рівнем і спектром послуг ми успішно конкуруємо із провідними світовими гравцями.

Бізнес-зустріч Forbes. Ресурси для зростання відбудеться 22 серпня 2021 року в Одесі, у дворі Художнього музею (вул. Софіївська, 5А). Початок івенту заплановано на 12:00, після завершення ділової частини гостям обіцяють неформальне спілкування зі спікерами.

Партнерами виступає компанія LeoGaming та Айбокс Банк, а модератором — головний редактор Forbes Україна.

Нагадаємо, Віктор Ющенко — ІІІ Президент України, екс-прем"єр-міністр (1999—2001) і ІІІ очільник Національного банку України (1993—2000).

Саме Віктор Ющенко в 2007 році, перебуваючи на посаді президента, розпочав переговори про зміни Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС на новий посилений формат співпраці — Угоду про асоціацію з ЄС.

Про призначення колишнього лідера держави головою наглядової ради МСП Лео стало відомо на початку літа 2021 року.