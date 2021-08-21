Ткаченко: за знесення садиби Барбана несе відповідальність GEOS і Микола Негрич

Генпідрядник будівництва компанія "Геос-УКБ" і екс-депутат Київради від партії "Європейська Солідарність" несуть відповідальність за знесення садиби Барбана.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Коли попереднє керівництво Мінкульту видавало дозволи – жодного охоронного статусу у будинку Барбана не було. А з боку КМДА – ще тоді вони проігнорували внесення будинку до переліку нововиявлених пам"яток. Що тоді, що багато років по тому позиція КМДА не змінилась. Чому? Відповідь – підрядник: "Геос-УКБ" депутат Київради від вас, Віталій Кличко, Микола Негрич. На той момент це була єдина партія "Європейська Солідарність", в яку в тому ж 2015-му об"єдналися Кличко та Порошенко", — зазначив міністр.

Нагадаємо, у Києві вночі 20 серпня забудовник будівельною технікою майже повністю знищив історичну садибу Барбана, розташовану неподалік Львівської площі на вул. Обсерваторній. Як повідомив правозахисник Олександр Аронець, історичну будівлю знесла компанія, пов"язана з екс-депутатом Київради Миколою Негричем. Олександр Аронець опублікував дозвіл на проведення будівельних робіт, виданий 21 листопада 2019 року київським Департаментом з питань архітектурно-будівельного контролю ООО "Геос-УКБ". Учора ввечері Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит всіх архітектурних пам'яток на території держави.