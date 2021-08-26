Не дома, а люди: Новопечерські Липки запустили кампанію в підтримку нової філософії девелопменту #peoplefirst

Успіх сучасної людини залежить від якості її нетворкінгу: які люди знаходяться в оточенні, такий і рівень життя. Київський квартал "Новопечерські Липки" запустив безпрецедентну кампанію, в якій показав, що насправді важливі не квадратні метри, а люди, які в них живуть.

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Нагадаємо, що внутрішня інфраструктура комплексу побудована за принципом "місто в місті" — тут є свій ландшафтний парк, великі рекреаційні й спортивні зони, школи й садок. 25 гектарів території на Печерську з уже сформованою атмосферою, яка об'єднує понад 3 тисячі сімей.

"Пам'ятаю перше відчуття після переїзду в Новопечерські Липки — нам нікуди не потрібно звідси їхати, щоб побачитися з друзями, позайматися спортом, посидіти в добротному закладі, а потім прогулятися парком. Усе ж поруч!" — розповідає Варвара Коваленко, яка живе в Новопечерських Липках із середини 2010-х.

Усе це підштовхнуло девелопера сформулювати філософію #peoplefirst і висловити її в динамічній короткометражці, в якій з витонченими спецефектами розкрита ключова цінність кварталу — його щасливі мешканці, а вже потім — то, завдяки чому це щастя підтримується.

"Я щиро радий тому, що девелопер кварталу, City One Development, дав можливість розкрити нову філософію саме нашій команді, — розповідає виданню Андрій Франчук, креативний партнер агентства, що реалізує кампанію, — і, що ще важливіше, довірився сміливим ідеям, відійшовши від звичних шаблонів комунікації в девелоперській індустрії".

Розказана в міні-фільмі історія — основа глобальної комунікаційної кампанії, яку CityOne Development реалізує до 2022-го року.

"Ми цінуємо кожного резидента Новопечерських Липок і прагнемо приємно дивувати його гостей. Для нас якість — це коли люди переживають турботу і відчувають, що все тут — саме для них. У цьому наша філософія #peoplefirst — "не дома, а люди"", — повідомив Дмитро Новіков, керівник відділу маркетингу компанії City One Development.