Кияни пікетували Північний апеляційний господарський суд на підтримку Містечка добра і милосердя

25 серпня у Північному апеляційному господарському суді мав відбутися розгляд справи щодо земельної ділянки за адресою: Київ, Дніпровський район, вул. Жмаченка, 20. Сторонами апеляційного провадження є Київська міська рада, Помісна церква християн віри євангельської "Християнська надія" та ГО "Парк на Жмаченка" як третя сторона.

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Церква орендує цю ділянку у міста згідно договору № 66-6-00197 від 22 жовтня 2004 року. На ній релігійна громада планує створити Містечко добра і милосердя, інклюзивний комплекс культурного, реабілітаційного й просвітницького напрямів для людей різного віку. Проект отримав підтримку у мешканців Дніпровського району, киян, релігійних спільнот України і зарубіжжя та конгресменів США. Противниками задуму виступили псевдо-активісти, які створили ГО "Парк на Жмаченка", щоб нажитися на проекті "Містечко добра і милосердя". За даними церкви, члени цієї організації систематично шантажують парафіян, щоб ті відмовились від боротьби за проект, а також дезінформують місцеве населення щодо роботи церкви.

У 2020 році Київрада в односторонньому порядку розірвала договір оренди. Церква оскаржила це рішення у суді. 01 червня 2021 року суд визнав рішення Київради недійсним, що підтвердило законне право релігійної громади користуватися земельною ділянкою. Київрада подала апеляційну скаргу, яка мала розглядатись 25 серпня. Під стінами суду зібралось близько сотні киян, щоб підтримати церкву та її проект "Містечко добра і милосердя".

Представники ГО "Парк на Жмаченка" не з"явились під суд для дискусії з групою підтримки церкви. На думку її пастора Валерія Тимощука, це свідчить про відсутність у них вагомих аргументів проти створення "Містечко добра і милосердя" на Жмаченка, 20.

Розгляд справи перенесено на 06 жовтня у зв"язку зі зміною колегії суддів. Парафіяни церкви "Християнська надія" висловили готовність боротися за свої права аж до звернення до Європейського суду з прав людини.