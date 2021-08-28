10 вопросов, которые нужно задать юристу в начале работы - советует Павел Барбул

Услуги юриста хотя бы раз требуются практически каждому. Не имея специального образования, во всех юридических тонкостях разобраться сложно. При этом многим клиентам неловко задавать уточняющие вопросы. Однако, если речь не идет о действительно глупых вопросах, вроде "Почему так дорого?" или "Как не платить алименты?", вашего специалиста можно и нужно спрашивать обо всем, что вас интересует. Профессиональный юрист Павел Барбул дал несколько рекомендаций по поводу того, какие вопросы стоит задать в начале работы.

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1. "Нужен ли договор для сотрудничества с вами?"

"Это важный момент, который стоит прояснить в самом начале, и зависит он от юридических услуг, за которыми вы обращаетесь", — подчеркивает Павел Барбул. Если вам нужно просто составить документ — можно обойтись и без договора. Но если вы нанимаете представителя в суде, без оформления письменных договоренностей не обойтись, так как именно на основании договора адвокат получает разрешение представлять ваши интересы в суде.

2. "Занимались ли вы аналогичными делами?"

Как и во многих других сферах, в юридической отрасли ценятся узкие специалисты. К примеру, если вы подаете в суд по поводу мошенничества, вам лучше работать с адвокатом, который занимается именно вопросами мошенничества. Однако, на рынке существует немало юридических фирм и отдельных специалистов, которые пытаются хвататься за все сразу. Поэтому, Павел Барбул советует перед началом работы уточнить, есть ли у вашего юриста опыт конкретно по вашему профилю.

3. "Как будет происходить оплата ваших услуг?"

Этот пункт также стоит прояснить перед началом работы. "Некоторые юристы работают по полной предоплате, другие получают гонорар поэтапно. Схемы начисления также могут разниться", — поясняет Павел Барбул. Самый распространенный вид оплаты — фиксированная сумма или почасовая ставка. Однако нередко юристы могут получать и процент — к примеру, от суммы иска или заключенной сделки. Важно, чтобы прежде, чем заключать договор, вы четко знали обо всех тарифах.

4. "От чего зависит цена"?

Этот вопрос страхует вас от ситуации, в которой вы увидите конечный счет за услуги и возмутитесь суммой. Еще в начале общения с юристом Павел Барбул рекомендует уточнить примерную вилку цен за решение вашего вопроса, а также — какие еще расходы могут от вас потребоваться.

5. "Как составить иск/заявление/другую необходимую бумагу?"

Павел Барбул напоминает — в первую очередь вам стоит знать, что составление необходимых документов вы всегда можете поручить своему юристу. Если же вы решили, к примеру, составить судебный иск самостоятельно — юрист подскажет вам, какую информацию необходимо указать в обязательном порядке.

6. "Как суд решит мое дело?"

Это вопрос с подвохом, и вы можете задать его, если хотите проверить компетентность юриста. "Даже самый профессиональный специалист не может вам гарантировать положительный результат со стопроцентной вероятностью", — рассказывает Павел Барбул. Ведь если речь идет о судебном разбирательстве, в дело вступают множество других факторов — компетентность оппонента, судьи, документы на руках у сторон и даже банальный человеческий фактор. Павел Барбул заверяет, что если юрист заявляет, что дело абсолютно точно выигрышное — не стоит ему доверять.

7. "Можно ли подписывать тот или иной документ?"

Одна из профессиональных обязанностей большинства юристов — проверка договоров, соглашений и других важных документов. Попросить консультацию специалиста по такому поводу очень важно, чтобы в последствии не пострадать от какой-нибудь лазейки в договоре. Павел Барбул также отмечает, что часто проще сразу доверить составление договора профессионалу.

8. "Какую информацию необходимо вам предоставить?"

"Помните, что скрывать важную информацию от юриста так же вредно, как и от врача", — подчеркивает Павел Барбул. Для того, чтобы компетентно разобраться в вашем деле, профессионалу нужно обладать полными и точными исходными данными. Также лучше сразу предоставить все необходимые документы по делу, чтобы не тратить лишнее время.

9. "Какие перспективы у моего дела?"

Разумеется, не стоит ожидать ответа на этот вопрос перед началом работы. Но ознакомившись с необходимыми материалами, хороший юрист может дать примерную оценку успешности вашего дела и проинформировать вас о возможных рисках. При этом Павел Барбул напоминает, что юриспруденция — не точная наука, и успех судебного процесса будет зависеть не только от вас и вашего представителя.

10. "Как часто вы будете на связи?"

Любой юрист оставляет клиенту свои контакты для связи. Павел Барбул настаивает на том, что нельзя злоупотреблять этой возможностью в нерабочее время (помимо экстренных случаев, которые не терпят отлагательств). Поэтому не лишним будет уточнить, когда вы сможете выходить на связь, и как удобнее обращаться — по телефону или сообщением в мессенджере. "Также обратите внимание, что если ваш юрист не отвечает по несколько дней — это говорит о нем как о не слишком хорошем профессионале", — считает Павел Барбул.