L'Oréal Україна завершила 5-й сезон загальноосвітньої програми "Краса для всіх" (Beauty for a Better Life)

У cерпні 2021 року L'Oréal Україна завершила 5-й сезон загальноосвітньої програми "Краса для всіх", щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та ген­дерно зумовленого насильства, здобути безплатну освіту у сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтрим­ки Фундації L'Oréal

Мета програми — за допомогою спеціального курсу, розробленого майстрами бренду Matrix, навчити жінок, які перебу­вають у непростій життєвій ситуації, основ перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.

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У 2021 році L'Oréal розпочала навчання одразу у двох містах України: Києві та Львові. У Києві програма реалізовується у приміщенні Київського коледжу легкої промисловості, у Львові — на базі Молодіжного навчального центру імені св. Івана Боско.

Протягом семи місяців, із лютого по серпень 2021 року, учасниці проходили навчання у групах (до 20 осіб у кожній групі) із дотриманням усіх заходів безпеки. Програма передбачає понад 500 годин навчання як в онлайн-, так і в офлайн-форматі. Після завершення навчання на випускній церемонії 30 серпня, 64 учениці отримали дипломи про здобуття професії перукарки.

За 5 років реалізації загальноосвітньої програми в Україні 164 жінки безплатно здобули освіту у сфері краси.

Сьогодні програму "Краса для всіх" представлен в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

"Щоб розірвати коло насильства жінці дуже важливо мати підтримку та економічну незалежність. Школа "Краса для всіх" дає учасницям можливість не тільки опанувати нову професію, але й відновити віру в себе та почати краще життя. Багато випускниць вже сьогодні мають пропозиції працювати за новим фахом. Віримо, своїм прикладом вони надихатимуть тисячі українок втілити мрію у реальність" — Олеся Компанієць, керівниця програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленого насильства.

Юлія Романенко-Копчинські, директорка з корпоративних комунікацій L'Oréal Україна:

"В умовах загострення соціальної нерівності жінки непропорційно більшою мірою страждають від наслідків кризи. Водночас в усьому світі відзначається зростання домашнього та сексуального насильства, в тому числі через запроваджений режим самоізоляції. Для нас вкрай важливо підтримувати найбільш незахищених жінок.

Саме тому ми спрямували всі зусилля на масштабування проєкту в Україні у 2021 році з метою допомогти жінкам у досягненні соціальної та професійної інтеграції, та маємо чудові результати – понад 164 жінки опанували професію перукари та розпочали нове життя завдяки участі у програмі".

Beauty for a Better Life!

Про компанію L'Oréal

L'Oréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнювальних міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи у 2020 році сягнув 27,99 млрд євро, а у її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб. Як світовий лідер у галузі краси компанія L'Oréal представлена в усіх каналах дистриб'юції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Дослідження й інновації, яким присвячують себе понад 4000 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L'Oréal. Зобов'язання компанії охоплюють амбітні цілі до 2030 року у рамках програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього" і мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Про Фундацію L'Oréal

За допомогою програм краси Фундація допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі відчуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самопочуття та успішність. Також Фундація проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

Про UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров'я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, а з 1997 року — і в Україні.

"Цей прес-реліз не є пропозицією з продажу або запитом пропозиції з купівлі акцій L'Oréal. Якщо ви хочете дізнатися докладнішу інформацію про L'Oréal, будь ласка, див. офіційні документи, зареєстровані у Франції регулятором фінансової діяльності компаній (Autorité des Marchés Financiers), які також доступні англійською мовою на нашому веб-сайті www.loreal-finance.com.

Цей прес-реліз може містити прогнозну інформацію. Хоча компанія вважає, що ці заяви базуються на обґрунтованих припущеннях на дату публікації цього прес-релізу, вони за своєю природою схильні до ризиків і невизначеностей, які можуть призвести до розбіжності між фактичними цифрами і тими, що вказані або запропоновані в цих заявах".

L'Oréal Україна