StarLightMedia – безумовний лідер українського телеринку із часткою 26,1%

За підсумками восьми місяців 2021 року, StarLightMedia, що об"єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2, є безумовним лідером телеринку із часткою 26,1%1, що майже у півтора рази вище частки найближчого конкурента (+46%). За своїми цільовими аудиторіями лідирують ICTV і Новий канал

ICTV за підсумками перших восьми місяців залишається каналом №1 в країні із часткою 9,3%. Кращі продукти ICTV – "Дизель шоу", проєкт "На трьох", "Факти", "Надзвичайні новини", "Секретний фронт". Щоп"ятниці "Дизель шоу" був лідером дня. Проєкт "Секретний фронт" 11 серпня пройшов із часткою 10,3%, що стало рекордом з 28 жовтня 2020 року, а через тиждень програма зібрала 10,4%. 22 серпня відбулась прем'єра українського фільму "Толока. Життя одного будинку" з часткою 8,6%. А 30 серпня в ефірі з'явився новий проект "Прихована небезпека", який дав частку 7,9%. Хороші показники також у програми "Ранок у великому місті". З проєктом у липні щоденно починали свій день 0,86 млн українців. Охоплення проєкту в серпні – 5 млн2.

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Лідером зростання серед великих телеканалів залишається СТБ, який за підсумками восьми місяців 2021 року показав зростання на 25%. СТБ входить у ТОП-3 телеканалів країни.

На СТБ успішно йдуть проєкти "Звана вечеря" і "Супербабуся" з частками 9,6% і 12,5% відповідно (жіноча аудиторія 35-44). 18 серпня проєкт "Супербабуся" пройшов з часткою 11,1% (18-54 50+), що стало рекордом сезону. Проєкт "Вікна-Новини" встановили рекорд середньомісячної частки з квітня 2021 року, зібравши в серпні 11,7%. На початку прайму серіали "Слід" та "Сліпа" збирають 8,3% і 9,5% відповідно. З хорошими показниками в кінці серпня стартували проєкти "Мастер Шеф-11" (9,0%), "Таємниці ДНК" (9,5%) та "Один за всіх" (7,9%).

У серпні на Новому каналі проєкт "Орел і Решка" пройшов із часткою 7,0%, що стало рекордом з квітня 2021 року. "Хто зверху?" йде в звичному слоті 19:00 з результатом 6,9% в аудиторії 18-54 і 7,5% серед 25-34, а 24 серпня стартував новий сезон проєкту з часткою 7,9% (18-54) і 8,9% (25-34). Серіал "Будиночок на щастя-2" збирав на початку прайму частку 7,0%, а 24 серпня вийшов спеціальний прем'єрний випуск "Будиночок на щастя. Бурбон часу" з показником 6,7%.

За підсумками восьми місяців ICTV і Новий канал лідирують за цільовою аудиторією (ICTV – 12,1% по чоловічій аудиторії 30-50, Новий канал – 8,8% по 25-34), СТБ зайняв друге місце.

Про компанію

StarLightMedia — українська компанія-лідер як з виробництва та дистрибуції контенту, так і з телеперегляду за підсумками 2020 року, її частка ринку за аудиторією становить 26%1. Об"єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Щодня проєкти групи дивляться понад 12 млн глядачів. За місяць аудиторія становить 26,9 млн українців2.

1 Тут і далі використовуються дані ІТК щодо дослідження ТВ-аудиторії, здійснені ТОВ "НІЛЬСЕН МЕДІА ЮКРЕЙН". Використовується показник Shr%. Дані розраховані за 2021 рік для аудиторії 18-54, вибірка "50 тис. +", якщо прямо не вказано інше .

2 Використовуються дані ІТК щодо дослідження ТВ-аудиторії здійснені ТОВ "НІЛЬСЕН МЕДІА ЮКРЕЙН". Використовується показник Cov%. Дані розраховані за 2021 рік для аудиторії 4+ вибірка вся Україна.

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