Власник девелопера "Нова Слобідка": ми не просто будуємо житло - ми створюємо суспільні простори майбутнього

Компанія витратить 50 млн грн на благоустрій паркової зони навколо майбутньої новобудови

Олександр Стельмащук – власник девелоперської компанії "Нова Слобідка", яка зводить будинки в Києві. Наразі найамбітніший проєкт компанії – це створення суспільного простору на Микільській Слобідці в рамках будівництва нового житлового комплексу на вул. Микільсько-Слобідський 7-9. Ми поговорили з ним про те, як працюється девелоперам в столиці, які підходи його компанія використовує при реалізації своїх проєктів і як вона вибудовує співпрацю з місцевою громадою.

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- Темпи житлового будівництва у столиці ростуть доволі стрімко, а ви вже досить довго реалізовуєте проєкти на цьому ринку. Як би ви оцінили поточний стан із забудовою міста?

Це дуже комплексне питання. По-перше, на рівні держави та міста є базові документи, які регулюють все, що пов"язано з будівництвом. На місцевому рівні таким базовим документом є Генеральний план міста. Так от, в Києві Генплан до 2020 року був затверджений ще в березні 2002 року! Скоро закінчиться 2021 рік, нового документу досі немає, а старий не переглядався і не актуалізовувався!

Навіть в профільній Комунальній організації "Київгенплан" визнають – окремі положення Генплану-2020 вже настільки застарілі, що суперечать чинному законодавству та вимогам державних будівельних норм.

Як ви розумієте, за таких умов важко очікувати, що забудова міста буде добре організована. Цю проблему визнає і мер Києва Віталій Кличко. Він систематично наголошує на тому, що місту потрібен новий Генплан, який буде відповідати сучасним європейським і світовим тенденціям в містобудівній сфері. Дуже сподіваємося, що найближчим часом такий документ з"явиться і в ньому дійсно будуть враховані найкращі світові практики.

Окремо Віталій Кличко наголошував, що в останні роки в Києві будувалося багато житла і критично мало об"єктів соціальної інфраструктури. Тож будівельні проєкти мають бути комплексними, забудовник має думати не лише про свій прибуток, а й про комфортні та безпечні умови для життя. Тим більше крім адміністрації міста, місцеві жителі також формують запит на дитячі садочки, спортивні та ігрові майданчики, сквери тощо. Такий підхід повністю відповідає баченню ТОВ "Нова Слобідка". Ми розуміємо, щоб охопити всі повсякденні сфери життєдіяльності міста треба реалізовувати проєкти тут і зараз.

- Чим саме бачення вашого поточного проєкту "Нова Слобідка" і підходи до будівництва житлових комплексів відрізняються від інших забудовників?

Ми зводимо не просто будинки. Ми створюємо простори від людей і для людей. Простіше кажучи, плануючи новий об"єкт, ми ставимо себе на місце його майбутніх мешканців і задаємо собі низку питань: Як я буду добиратися додому? Де я паркуватиму автомобіль? Де будуть вчитися мої діти? Як моя родина буде проводити дозвілля? Де ми будемо займатися спортом?

Далі, ми робимо все необхідне, щоб жодне з цих питань не залишилося без відповіді. Тобто в самий проєкт житлового комплексу закладаємо також створення усіх необхідних об"єктів соціальної інфраструктури, доброустрій навколишньої території тощо.

На мою думку, кожен проєкт повинен замислюватись і створюватись як визначний.

Якщо говорити про конкретні приклади, то я можу згадати проєкт, над яким ми зараз працюємо на вулиці Микільсько-Слобідський, 7-9. Ми будуємо не тільки багатоповерхівки, а цілу інфраструктуру: дитячий садочок, басейн, паркінг, якими зможе користуватися вся громада Микільської Слобідки. В ньому враховані питання безпеки, енергоефективності та екології.

Щобільше, ми хочемо забезпечити не лише комфортні умови для життя на території самого житлового комплексу, але й розвиток і доброустрій прилеглих територій: парку, пляжу, інших об"єктів. Загалом ми готові інвестувати 50 млн гривень на ці потреби. Зараз ТОВ "Нова Слобідка" звернулася до місцевої громади з пропозицією спільно визначити пріоритетні напрями та об"єкти, на які необхідно спрямувати фінансування. Ми чудово розуміємо, що місцеві мешканці краще за будь-кого розуміють, що саме потрібно мікрорайону. Після завершення консультацій і обговорень ми укладемо меморандум з громадою, в якому будуть детально розписані та закріплені всі об"єкти, на які виділятимуться гроші.

Зупинімось детальніше на будівництві на Микільсько-Слобідській 7-9. Наскільки мені відомо, частина мешканців Микільської Слобідки виступає проти цього будівництва як такого, стверджуючи, що воно – незаконне.

Перше, на чому я хотів би наголосити, повне дотримання вимог законодавства – це наша принципова позиція. Це не лише питання репутації ТОВ "Нова Слобідка", це також відповідальність компанії перед майбутніми мешканцями наших будинків. Ми не можемо собі дозволити, щоб недотримання того чи іншого закону надалі перетворилося на проблему для людей.

Тому можу вас запевнити, ТОВ "Нова Слобідка" має всі необхідні дозволи і документацію для будівництва на ділянці, що знаходиться у приватній власності компанії за адресою вул. Микільсько-Слобідська 7-9 з 2010 року. Кадастровий номер цієї ділянки: 8000000000:66:178:0086. За цим номером будь-хто може отримати через сайт "Публічна кадастрова карта України" ключову інформацію про ділянку, зафіксовану в Державному земельному кадастрі, а за необхідності – замовити витяг з кадастру про неї.

Тут дуже важливо наголосити, що згідно з нормами Земельного кодексу, будь-які обмеження у використанні земель мають бути зареєстровані в Державному земельному кадастрі. І дуже просто можна переконатися, що жодних обмежень у використанні ділянки немає. Її цільове призначення – житлова забудова, це також зображено в кадастрі.

Містобудівні умови та обмеження видані 17 квітня 2012 року, дозвіл на будівництво Державної архітектурно-будівельної інспекції видано 26 серпня 2014 року. Тобто ще раз наголошую: ми на 100% дотримуємось всіх вимог законодавства.

Тоді скажіть, будь ласка, з чим пов"язані судові розгляди стосовно ділянки?

На жаль, дійсно ми були змушені призупиняти на певний час будівельні роботи через розгляд справ у судах. Можливо, це частково пов"язано і з недостатньо якісною комунікацією з нашого боку. Певна група місцевих мешканців побоюється, що будівництво якимось чином зачепить прилеглі парк і пляж.

Ще раз хочу підкреслити: навпаки. Ми хочемо інвестувати в розвиток і доброустрій прилеглої території!

Однак, оскільки були відповідні звернення, ми мали дочекатися завершення їхнього розгляду. Як я вже казав, ми на 100% впевнені у своїй правовій позиції, але для нас принципово переконати усіх, що жодних порушень з нашого боку немає і не може бути. І судові рішення це підтверджують.

Днями, наприклад, Київській апеляційний суд підтвердив висновок Дніпровського районного суду Києва, який своєю ухвалою від 19 липня 2021 року скасував арешт нашої земельної ділянки та заборону проводити на ній будівельні роботи.

До цього була низка рішень з інших аспектів. Так, наприклад, рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 22 лютого 2021 року було підтверджено, що включення нашої ділянки до меж пам'ятки ландшафту, історії місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір та долини р. Дніпро", не накладає обмежень на її використання. Тобто будівництво може продовжуватися. Ця позиція також підтверджена рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 червня 2021 року.

Крім того, була спроба через суд скасувати дозвіл на будівництво, виданий ДАБІ. Окружний адміністративний суд Києва у своєму рішенні від 17 березня 2021 року вказав, що жодних підстав для скасування дозволу немає. У червні це рішення підтвердив і апеляційний суд.

Тож як ви можете побачити, жодних обґрунтованих причин говорити про те, що ми не дотримуємося вимог законодавства не може бути.

Зрозуміло. Тоді розкажіть, будь ласка, що ви робите, щоб зняти ці перестороги в місцевої громади? Як вибудовуєте діалог?

Зараз ми активізували роз"яснювальну компанію: відкрили сторінку в Facebook, даємо детальні роз"яснення по кожному питанню, організували телефонну лінію, на яку можна звертатися.

Ми організовуємо зустрічі з представниками місцевої громади, ініціюємо діалог. Я особисто ходжу на такі зустрічі. Нам дуже важливо, щоб люди зрозуміли – ми жодним чином не зазіхаємо на парк чи пляж, не будемо перекривати чи обмежувати кудись доступ.

Я вважаю, що будь-які урбаністичні проекти, в першу чергу, мають орієнтуватись на вільний доступ і розвиток зелених зон, місць для рекреації кожного.

Спочатку люди були налаштовані дуже скептично, бо не звикли, що забудовник так відкрито з ними спілкується. Шукали якийсь підступ. Потроху ситуація змінюється. Звичайно, швидко всіх переконати не вдається, але вже бачимо, що все більше людей починає цікавитися тим, що ми пропонуємо. Переконаний, що з часом таких людей ставатиме все більше, і незабаром ми вийдемо на укладення меморандуму.

Розкажіть докладніше, що саме ви пропонуєте місцевій громаді, що буде в цьому меморандумі?

Ми, чи не вперше в Україні, прийшли до громади і сказали: ми не просто чергові забудовники, які хочуть швиденько щось набудувати і "звалити". Ми хочемо зробити ваш район затишнішим, охайнішим, комфортнішим. Ми дбаємо про майбутнє Микільської Слобідки. Ви – знаєте які зміни потрібні. Давайте працювати разом!

В нас є бюджет – 50 млн гривень. На ці кошти ми можемо зробити чимало: облаштувати пляж, почистити пісок, зробити велодоріжки, створити спортивний центр з майданчиками для різних видів спорту, побудувати криту ковзанку, відремонтувати Український колеж ім. В. О. Сухомлинського.

Ми вже навіть провели попередні підрахунки і розробили кошториси цих проектів. Так 15 млн гривень пропонуємо спрямувати на те, щоб облаштувати "Зону Здоров"я" і створити там сучасний спортивний центр. Це передбачає і благоустрій парку, включно з висадкою рослин, і створення волейбольного майданчику, футбольного поля зі штучним покриттям, дитячого майданчику, кросфіт-майданчику, сучасного ролеродрому. Крім того, за ці кошти плануємо побудувати ковзанку, яка працюватиме протягом всього року.

Ще близько 15 млн гривень ми готові інвестувати у створення критого басейну, який буде доступним для всіх мешканців Микільської Слобідки.

Приблизно 10 млн гривень знадобиться, щоб облаштувати інклюзивний пляж, доступний для людей з інвалідністю. Там буде все необхідне: шезлонги, душові, переодягальні, громадські вбиральні. Крім того, на ці кошти ми облаштуємо затишну набережну.

Також зараз ми ведемо перемовини з керівництвом Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського про те, щоб виділити 5 млн гривень на ремонт, благоустрій і утеплення навчального закладу.

Близько 3 млн гривень пропонуємо виділити на облаштування велодоріжок на Микільській Слобідці.

Ми готові сприяти реалізації інших важливих для мікрорайону проектів. Наприклад, зараз громада Микільської Слобідки шукає кошти на ремонт приміщень та оснащення сучасним обладнанням реабілітаційного центру КНП "КДЦ Дніпровського району м. Києва" по вул. Митрополита Андрія Шептицького. Там вже понад 30 років не проводився капітальний ремонт! На проведення всіх робіт і закупівлю обладнання необхідно близько 3 млн гривень. Ми готові надати ці кошти, а також допомогти у благоустрої прилеглих до центру територій.

Але це – наші пропозиції, ми можемо чогось не знати про потреби Микільської Слобідки та її мешканців. Тому нам потрібна ваша допомога. Надавайте свої пропозиції, ми разом все обрахуємо, визначимо, скільки коштів будемо спрямовувати на кожен напрям і зафіксуємо це в меморандумі.

Переконаний, що співпраця і конструктивний діалог дозволять нам якісно змінити життя мешканців Микільської Слобідки.