Форум "З порожнечі у достаток" встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях

1 вересня в Києві відбувся масштабний онлайн-форум "З порожнечі у достаток"

Добу нон-стоп контенту — безперервно тривав 24 години, 24 хвилини, 24 секунди з трансляцією на всі 6 континентів на чотирьох мовах. Без єдиної паузи і всього з одним модератором Андреасом Тіссеном. Це стало новим подвійним рекордом, який був зафіксований прямо під час онлайн-трансляції і внесений до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший міжнародний онлайн-форум з одним модератором.

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Ідея провести екстраординарний захід, де учасники з усієї планети отримають інноваційний освітній контент, візьмуть участь у благодійному проекті "Здійсни мрію" і отримають подарунки, належить Андреасу Тіссену з Німеччини.

"Подяка — це двері, входячи в які ти побачиш достаток у житті!", — заявляє Андреас Тіссен, міжнародний коуч і тренер з більш ніж 29-річним досвідом роботи.

На заході виступили 24 топ-спікери з усього світу, серед яких:

Андреас Тіссен, Нік Вуйчич, Радислав Гандапас, Іцхак Пінтосевич, Аллан Піз, Джон Максвелл, Тім Сторі, доктор Керолайн Ліф, Робін Шарма, Олівер Гейссельхарт, Олена Адамова, Андрій Шатирко, Євген Войт, Світлана Співакова, Наталія Самойленко, Ліка Роман, Ігор Фостенко, Джулієн Бакхаус та інші.

Ведучими форуму і ток-шоу були неперевершені Лара Мазур і Сергій Лисак, а також зірка телеканалу 1+1 Юрій Горбунов.

Панельні дискусії, інтерактивні ігри, опитування, психологічні тести, подарунки та розважальні екшени — все це тримало глядачів в залі і перед екранами моніторів до самого кінця.

Програма Форуму складалася з 5 блоків — найбільш затребуваних сфер для кожної людини. Це особистісний ріст, здоров'я, бізнес, взаємини, усвідомленість.

А яскравим фіналом заходу став розіграш автомобіля Citroen C3 у прямому ефірі!

Також платформа Edufy зібрала 800 тисяч гривень пожертв для маленьких пацієнтів проекту "Здійсни мрію".

Як заявляють організатори, Форум — це тільки перший проект глобальної і масштабної програми від освітньої платформи Edufy. Слідкуйте за новинами, беріть участь у наших проектах і станете провідниками достатку в кожній сфері свого життя. https://fullnessforum.edufy.zone/

Прес-служба Edufy