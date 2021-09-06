Стало відомо ім'я володарки кубку Open Ladies Golf Tour у сезоні 2021

4 вересня пройшли фінальні змагання серед жінок Open Ladies Golf Tour. Турнір відбувся на гольф-полі Козин. За результатами були визначені переможниці у різних категоріях, а також стало відомим ім'я володарки перехідного Кубку у сезоні 2021

2021 рік є ювілейним роком жіночого гольфу в Україні, адже 10 років тому відбувся перший в історії україського гольфу жіночий турнір.

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"Жіночий гольф — це найчарівніший напрямок, який Федерація із задоволенням розвиває. Активна популяризація цього виду спорту призвела до того, що зараз Україна є лідируючою країною в Європі за темпами розвитку гольфу. І такі турніри, як сьогодні є підтвердженням цього. Наші леді красиві, спортивні та цілеспрямовані, вони рухають український гольф уперед та надихають інших. Вітаю всіх учасниць турніру та бажаю кожній особистих рекордів та головне отримуйте задоволення від гри!" — говорить Президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік.

"Вже багато років поспіль жіночі турніри Open Ladies Golf Tour проходять в Україні та за кордоном. Тут жінки та дівчата різних поколінь об'єднуються у одну велику сім'ю, що безмежно любить гольф. Спільнота українських гольфісток постійно зростає, завдяки цілому ряду програм популяризації жіночого гольфу. Цього року ми святкуємо 10-ти річчя з моменту перших гольф змагань серед жінок в Україні. В нас амбітні плани та глобальні цілі і ми впевнені, що з такою потужною спільнотою гольфісток все вийде!" — говорить Віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу Олена Рудік.

До Фіналу приєдналися учасниці конкурсу "Міс Україна". Дівчата пройшли майстер-класс з гольфу та вдосконалили свої навички гри.

За результатами сезону 2021 володаркою кубку стала Анна Моісєєва. Для церемонії вручення перехідного кубку Open Ladies Golf Tour була запрошена переможниця сезону 2020 Марина Дяченко. Друге місце посіла Цвігун Катерина, третє — Терещук Альона.

За результатами турнірного раунду переможницею у Фінальному турнірі у заліку А стала — Моісєєва Анна, друге місце — Цвігун Катерина, третє — Терещук Альона. У заліку Б — Ліщук Юлія, друге місце — Дудко Марина, третє місце — Скорубська Дарья.

За результатами щогорічного сезону володаркою кубку стала Анна Моісєєва. Для церемонії вручння перехідного кубку Open Ladies Golf Tour була запрошена переможниця сезону 2020 Марина Дяченко. Друге місце посіла Цвігун Катерина, третє — Терещук Альона.

Всеукраїнська федерація гольфу вдячна всім партнерам, що протягом всього сезону активно підтримували жіночий гольф та сприяли його розвитку: автомобільний бренд Porsche, компанію гольф екіпірування Cosmos Golf Ukraine, бренду TaylorMade, готель Forte Village, готель Palazzo Fiuggi та готель Cornelia Diamond. Дякуємо ювелірному партнеру Roberto Bravo, ресторану Grill do Brazil. Дякуємо партнеру GolfMad Travel and Events, бренду авторських свічок Zapashna, Premier Palace Welness SPA, Edem Resort Medical&SPA, OTP Private Banking. За солодкий настрій дякуємо ТМ "Monaco" від компанії Три Ведмеді, а також Corny — партнеру поживних перекусів.