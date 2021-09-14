MyCredit: за 5 хвилин — гроші на карту і шанс виграти 500 000 грн

Популярний Фінтех-сервіс MyCredit, де можна отримати гроші на карту будь-якого банку за 5 хвилин, у межах грандіозної акції до п'ятиріччя розігрує півмільйона гривень. Розіграш відбудеться 1 листопада 2021 року на офіційному YouTube-каналі сервісу. Щасливого власника 500 000 грн визначать у прямому ефірі шляхом жеребкування.

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Щоб взяти участь в акції MYCREDIT TURBO-BABKI, з 14 вересня по 1 листопада 2021 року оформіть і погасіть займ, заробіть від 50 балів та обміняйте їх на лотерейний квиток. Кожен квиток дає гарантоване право на участь у розіграші 500 000 гривень. Більше квитків — більше шансів на успіх!

Що стосується балів, то постійним клієнтам MyCredit їх автоматично нарахували за всі дні активного користування сервісом. А новачків, які в акційний період оформлять першу позику під 0,01%, чекає приємний сюрприз — 20 welcome-балів. Так, шанс виграти півмільйона гривень є у кожного. Крім того, серед найактивніших учасників додатково розіграють електросамокати Xiaomi Mi Electric і смартфони Xiaomi Mi 9.

В акції MYCREDIT TURBO-BABKI прозора система підрахунку. Клієнти сервісу можуть в будь-який час дізнатися доступну кількість балів і своє місце в рейтингу, перейшовши в особистий кабінет. Рейтинг учасників на сторінці акції оновлюється раз на 24 години, дозволяючи постійно відстежувати шанси на виграш.

Нагадаємо, MyCredit — популярний Фінтех-сервіс, де можна отримати до 18 000 грн на карту будь-якого банку за 5 хвилин. За п'ять років роботи MyCredit тричі удостоювався нагороди "Кращий сервіс онлайн-кредитування" за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював "ТОП-5 кращих МФО України" за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації "Проєкт року", "Краща команда контролю якості"). У 2019 сервіс залучив $3 млн інвестицій від фінансової групи "ТАС" і був масштабований під бренчем Oncredit у В'єтнам, а в 2020 запустився на Шрі-Ланці