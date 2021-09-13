У міському тренді: доставка квітів за адресою

Живі квіти як оригінальний подарунок вважаються відмінним способом проявити повагу людині та підняти їй настрій. Не завжди є можливість самостійно придбати черговий букет і приїхати особисто вручити людині. Доводиться скористатися послугами доставки, і в цій справі кращими фахівцями є представники компанії "UFL"

Асортимент доповнюється великою кількістю рослин, як зрізаними, так і в горщиках. У більшості випадків тут www.ufl.net замовляють повноцінні букети з комбінацією декількох видів квітів. Вишукані та чарівні композиції забезпечать здивування, підняття настрою і відмінні емоції на цілий день.

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Як доповнити подарунок?

Найчастіше квіти або букет є не єдиним методом проявити свої почуття й показати турботу з любов'ю. Як доповнення використовуються наступні елементи:

· Оригінальні і смачні торти;

· свіжі фрукти;

· м'які іграшки;

· красиво оформлений шоколад;

· спеціальні вази для квітів.

Окремо надаються букети в залежності від категорій. Наприклад, подарунок для дружини або дівчини, начальниці або мами, бабусі або дитини і т.д. Досвідчені флористи заздалегідь вислухають переваги, після чого сформують приємну комбінацію як квітів, так і аксесуарів у різному виконанні.

Цілодобова доставка

Кур'єри працюють на сучасних і швидких автомобілях, а налагоджена система доставки є гарантом швидкого отримання букета винуватцем святкування. Доставка здійснюється в офіси, будинки, квартири, готелі та навіть в кафе з ресторанами. У більшості випадків доставка не займе більше двох годин.

Бажано зробити замовлення заздалегідь, щоб флористи встигли підготувати підсумкову композицію і врахувати правила її зберігання перед фактичною доставкою. При необхідності є можливість замовити послугу швидкої доставки, якщо букет потрібен вже і зараз.

Переваги компанії "UFL"

Професійна команда фахівців кожен день працює над тим, щоб створити якісний продукт і запропонувати унікальний сервіс. У клієнтів є можливість замовити кур'єрську доставку або піти в один із фірмових магазинів, щоб наочно оцінити всі букети і квіти, зробивши вибір на користь необхідного рішення.

Оплата доступна будь-яким зручним способом. Доставка ніколи не буде затримуватися, і квіти вже і зараз будуть радувати того, кому вони призначалися. На сайті постійно є новинки, акції та унікальні пропозиції для клієнтів.