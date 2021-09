VII Київський міжнародний економічний форум відбудеться 7-8 жовтня в столиці України

7 та 8 жовтня в столиці України відбудеться Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), що вже сьомий рік збирає разом відомих світових економістів, впливових бізнесменів, представників українського істеблішменту та авторитетних економічних експертів

Головне питання Форуму в 2021 році — світ в епоху радикальних змін. Пандемія COVID-19 показала, наскільки крихким є наше уявлення про реальність навколо. Традиційні галузі економіки опинилися під серйозним ударом, тоді як дедалі більшого значення набувають технології. Кращі світові експерти, аналітики, підприємці та топ менеджмент запропонують свою експертизу для пошуку відповідей на найважливіші питання розвитку світової економіки.

Чому варто відвідати КМЕФ 2021?

КМЕФ — це головна платформа для представників бізнесу, економістів, вчених та інвесторів, в рамках якої обговорюють глобальні тренди, формують вектор розвитку на 2021 рік, встановлюють нові бізнес-контакти та зміцнюють партнерські відносини.

Вперше в Україні, партнером цьогорічного Форуму виступить один з найкращих міжнародних освітніх майданчиків для фахових дискусій про економіку — The Economist Events. Платформа виступить організатором двох панельних дискусій — "Роль ринків, що розвиваються, в глобальному економічному відновленні" і "Welcome to the Health-care Revolution" .

У ході традиційного нетворкінгу, кращі світові експерти, інвестори та підприємці зможуть поділитися своїми інсайтами й відповісти на питання, завдяки чому Ви зможете не лише представити Ваші ідеї, але й побудувати повноцінну стратегію розвитку бізнесу.

Своїм баченням майбутнього світової економіки поділяться понад 130 спікерів з провідних міжнародних організацій та приватних компаній, зокрема WTO, ЄБРР, OECD, Римського клубу, Світового економічного форуму, McKinsey& Company та інших.

Найважливіші тенденції розвитку ринків, питання лідерства в новій економіці, а також реальні приклади трансформації світової економічної системи не залишаться без уваги спікерів Форуму. Учасники панельних дискусій також розкажуть про останні технологічні досягнення в розвитку медицини, значення якої неймовірно зросло в умовах світової пандемії.

Команда КМЕФ прагне зробити Україну новою точкою тяжіння для європейських і світових інвестицій завдяки розвитку сучасних виробництв. Ми допомагаємо налагодити контакти з найбільшими іноземними інвесторами, готовими надати досвід, знання і капітал для розвитку кращих проєктів.

Незмінним стратегічним партнером Форуму є холдингова компанія UFuture, що об'єднує компанії та соціальні проєкти Василя Хмельницького.

Ініціатор форуму Василь Хмельницький прокоментував ідею створення і проведення Форуму: "Ми живемо в час глобальних і дуже швидких змін. Вони надихають і хвилюють одночасно. Україна стоїть перед вибором: триматися за тендітну стабільність або сміливо рухатися в інноваційному напрямку. Саме сьогодні ми можемо зробити квантовий стрибок у розвитку — для цього нам потрібні знання, співпраця і рішучі дії. Я бачу успіх нашого спільного майбутнього в синергії модернізованого державного сектора, енергії підприємців і талантів вчених. Ми повинні об'єднатися заради глобальних цілей, що стоять перед людством. Час рухатися вперед, трансформувати бізнес і економіку відповідно до вимог сучасності. Адже КМЕФ проводиться, щоб ми відчули тенденції майбутнього і стали тими, хто втілює їх у життя".

Київський міжнародний економічний форум — унікальний майданчик для обміну думками й експертизи для економічного розвитку України та світу. Форум збирає близько 130 спікерів і доповідачів для вирішення ключових завдань розвитку бізнесу з акцентом на адаптивність та інновації.

