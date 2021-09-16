PepsiCo оголошує про стратегічну трансформацію PepsiCo Positive (pep+)

15 вересня 2021 р. компанія PepsiCo представила стратегію PepsiCo Positive (pep+), націлену змінити підхід до ведення бізнесу і позитивно вплинути на життя людей і планети. Pep+ стане керівним принципом для розвитку компанії і зміни всіх бізнес-процесів – від відповідальної закупівлі сировини, екологічнішого виробництва і продажів продукції до залучення і заохочення споживачів обирати корисніші для людей і планети продукти харчування.

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"PepsiCo Positive – майбутнє нашої компанії, абсолютно нова візія ведення нашого бізнесу, де пріоритети – сталий розвиток і людський капітал. Ця стратегія відповідає новим реаліям життя, коли споживачі очікують більшого від компаній і хочуть розуміти їхній вплив на суспільство, − заявив Рамон Лагуарта, голова ради директорів та головний виконавчий директор PepsiCo. – Pep+ змінить наші бренди та їхню стратегію із завоювання ринку. Лиш уявіть, як чипси Lay's починають своє життя в полі з картоплі, вирощеної відповідально, із позицій відновлюваного землеробства. На заводі їх виробляють у ресурсо- та енергозберігаючий спосіб, додають мінімум солі й фасують у перероблювану упаковку. Це і є сталий вибір для споживачів – чипси майбутнього. Говорячи про краще завтра, маємо на увазі саме це. А тепер уявіть масштаб змін всіх наших 23 брендів, щорічні прибутки кожного з яких перевищують 1 млрд доларів".

Стратегічна трансформація Рep+ має три ключові напрямки, що визначають амбітні цілі до 2030 р.

Стале землеробство : Практики сталого землеробства, закупівля сировини з відповідальних джерел, інвестиції у покращення життя більш ніж 250 тисяч людей сільськогосподарського ланцюжка поставок PepsiCo.

Із 2019 року PepsiCo Україна успішно співпрацює з виробниками чипсової картоплі, впровадивши агропрограму задля локалізації сировинної бази.

Компанія пропагує ощадливе поводження з землею та довкіллям: точне землеробство,­ сівозміну, використання "зелених" добрив, запроваджує передові цифрові рішення, такі як CropTrak для управління процесом вирощування картоплі (поливом), що сприяє економії води. PepsiCo також допомагає фермерам підвищувати якість і ефективність вирощування і зберігання картоплі, що знижує викиди вуглецю.

Сталий ланцюжок поставок : PepsiCo планує стати повністю вуглецево-нейтральною компанією до 2040 р., відновлювати 100% використаної води до 2030 р., змінити упаковку продукції на екологічнішу, включно з 50% скоротити первинний пластик в упаковці напоїв до 2030 р. та сприяти побудові економіки замкнутого циклу. До 2022 року напої Pepsi будуть в упаковці з повністю переробленого пластику (rPET) в 11 країнах Європи. В Україні у 2021 р. запущено у продаж холодний чай Lipton Ice Tea в rPET.

PepsiCo інвестуватиме в інфраструктуру з роздільного збирання та переробки, щоб пакування ніколи не ставало сміттям. Разом із партнерами компанія фінансує пілотний проект із роздільного збирання побутових відходів у Вишгороді, ініціює Організацію розширеної відповідальності виробників (ОРВВ), спрямовуючи Україну до впровадження циркулярної економіки.

Сталий вибір : PepsiCo надалі розширюватиме продуктовий портфель за рахунок таких рішень:

використання інгредієнтів, що не шкодять довкіллю – рослинного білка, бобових, злаків;

прискорення програми зменшення цукру і солі у своїй продукції та використання корисніших для здоров'я рослинних олій;

перехід на нові бізнес-моделі, що мінімізують одноразову упаковку.

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