VOVK підкорює вершини Fashion-індустрії

VOVK — бренд жіночого одягу, народжений в Україні в 2012 році. VOVK створює вишуканий одяг для вечірок і зустрічей, для комфортної роботи в офісі і для прогулянок на вулиці.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Широкий асортимент товару, ідеальний крій та правильна посадка виробів, велика кількість кольорів і принтів, дозволять знайти "свій total look" дівчатам різного віку і комплекцій.

Не можна не відзначити і те, що свою популярність компанія завоювала не тільки завдяки практичності, стилю і якості, але й завдяки цікавим колекціям з принтами. Що стосовно асортименту, то тут є абсолютно все, що необхідно мати в гардеробі дівчатам:

• верхній одяг,

• сукні та сарафани,

• класичні та трикотажні костюми,

• вечірній одяг,

• комбінезони,

• штани та спідниці,

• светри та кардигани,

• блузи і сорочки,

• футболки і блузи,

• топи і майки і багато іншого.

Основною лінійкою в одязі є як діловий стиль одягу в більш строгих, класичних інтерпретаціях, так і повсякденна лінійка, що відрізняється стильним фасоном, яскравими принтами і оригінальним декором. Мабуть, своє покликання серед клієнтів бренд завоював і в тому числі завдяки такому лаконічному поєднанню класики і молодіжного стилей, завдяки чому вікової категорії для бренду просто не існує.

Представники бренду з радістю діляться своїм секретом: "Весь успіх полягає в тому, що в своїй продукції ми поєднали найголовніші складові — стиль, унікальність, якість, оригінальність продукції, а також її якість і комфорт".

Ще однією важливою відмінністю українського бренду VOVK від конкурентів обов'язково варто наголосити на тому, що в презентації своїх рекламних кампаній вони піднімають важливі соціальні теми.

Завдяки можливості передати сам дух бренду за допомогою кампейнів у VOVK несуть свою місію і дивно, як кожен раз вона так цілеспрямовано потрапляє в серця всіх своїх клієнтів.

Наприклад, весняно-літня рекламна кампанія була створена з важливим патріотичним роликом про те, як важливо любити свою країну — Україну і реалізовуватися саме тут, адже для цього у нас сьогодні є все необхідне. Більше немає необхідності їхати за кордон і розвиватися тільки там. Все що потрібно — величезне бажання і амбіції, віра в себе і свою країну, ваше загальне спільне майбутнє. Мабуть, такі ролики дозволяють багатьом з нас задуматися про своє майбутнє і почати будувати його не десь там, в думках, а саме тут і зараз. Дуже правильна позиція для української компанії, яка реалізується саме в своїй країні і для своїх жителів.

Ще одним цікавим посилом володіє і останній кампейн бренду. Осіння рекламна компанія — це заклик не втрачати своє внутрішнє "Я", позбутися нарешті всіх існуючих кордонів і стереотипів і насолодитися нарешті свободою, відчувши і зрозумівши справжню себе.

Всі ми змінюємося, підлаштовуючись під нові обставини, які нам диктує світ. Пандемії, природні катаклізми, соціальні проблеми і війни не можуть залишати нас байдужими і в стороні, вимагаючи певної соціальної позиції. Від нас залежить майбутнє світу, тому важливо мислити глобально, позбавлятися від стереотипів, памʼятати уроки минулого і не втрачати в собі щось справжнє, яке так важливо і потрібно!

Новий Campaign Autumn-Winter 2021 про свободу вибору і прагнення прийняти себе. Натуральні тканини, еко-шкіра, актуальні кольори, стильні принти і сміливі аксесуари допомагають відкритися собі і світу, відкинувши всі обмеження. Епатажні і сміливі образи більше не табу! Обирай одяг, який відкриє твоє власне "Я" та експериментуй зі стилем!

Роби так, як відчуваєш, не дивись по сторонам і не звертай увагу на інших. Ти у себе одна, прислухайся до себе і зроби нарешті те, про що так давно мріяла, але боялася … Танцюй під дощем або співай, смійся так голосно, як ніколи раніше, вирушай у спонтанну подорож або спробуй екстремальний вид спорту. Більше жодних рамок і жодних заборон. Насолоджуйся собою і своїми відчуттями. Все що потрібно — тільки твоє бажання і дії.

Свобода — це тепер не тільки про вибір. Більшою мірою тепер свобода це сама ти. Та, яка давно мріяла зробити щось, але боялась. Відчуй свою особисту свободу з VOVK Campaign Autumn-Winter 2021, який наповнений тільки найтрендовішими і провокативними силуетами та фактурами, адже саме з ними ти можеш скинути всі обмеження і відкритися цьому світу!

Познайомившись одного разу із брендом жіночого одягу VOVK, дівчата назавжди стають їх постійними клієнтами. Цікавий вибір одягу, прекрасна якість і бездоганний сервіс — основні складові, завдяки яким вже стільки років поспіль компанії вдається тримати лідерство. Всі колекції бренду сьогодні виглядають не тільки сучасно, але і задають тренд на майбутній сезон для українок. Адже саме надання модного одягу, в якому відчуває необхідність клієнт — мета бренду.

Бренд заслужено є переможцем Міжнародного фестивалю-конкурсу "Вибір року 2016", "Вибір року 2017" і "Вибір року 2018", а також переможцем конкурсу "Бренд року 2018", "Бренд року 2019". Володар "Золотого символу якості національних товарів та послуг" нагороди всеукраїнського національного проекту "Українська народна премія 2017", "Фаворит успіху 2017".

Якщо ви цінуєте стиль і витонченість — одяг VOVK саме для вас! Одягніть настрій та сяйте яскравіше!