Команда Фокуса: 15 років ми працюємо для вас!

Важливо працювати чесно і відповідально. Особливо в епоху постправди, коли об'єктивна реальність для формування громадської думки виявляється менш значущою, ніж емоції та особисті переконання. Фокус з цим завданням справляється.

Найдовший шлях

Станіслав Мірошниченко, заступник головного редактора Фокуса

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[ + – ] Станіслав Мірошниченко, заступник головного редактора Фокуса

Історія Фокуса майже те саме людське життя, метаморфози якого часом дивують більше, ніж вигадки фантастів. Непросто зрозуміти, що нашому журналу виповнилося 15 років. Тим паче в Україні, де серед друкованої преси в живих залишилися лише найстійкіші — ті, кому довіряє читач, хто готовий до змін, готовий нести відповідальність. Розмірковуючи про нашу роботу, згадую, як неточна і, загалом, дурна фраза, яку я написав кілька років тому в колонці для Фокуса у найжаркішу фазу російсько-української війни, коштувала мені дружби з однією з найближчих подруг. Після цього я довго просив у неї вибачення, пояснював, чому так сталося, але марно — дружби без довіри не буває. Це стало гірким, але дуже хорошим уроком, який знову і знову піднімає питання ціни, яку ми платимо за помилки. У моєму випадку я розплатився втратою подруги, у випадку недбайливого хірурга це може бути життя пацієнта, а у випадку недолугої влади — сама країна і добробут її жителів. Ось чому так важливо працювати чесно і відповідально. Особливо в епоху постправди, коли об'єктивна реальність для формування громадської думки виявляється менш значущою, ніж емоції та особисті переконання. Але Фокус з цим завданням справляється.

До команди журналу я приєднався у важкому для країни 2014-му, і це найдовший і цікавий шлях, по якому мені доводилося йти. Тут він звів мене з безліччю талановитих людей, кожен з яких — нинішніх і тих, що пішли з проєкту — назавжди залишиться у моєму серці. Тим радісніше привітати улюблений Фокус з днем народження. Нехай все у тебе буде добре!

3D-журналістика

Костянтин Рильов, редактор розділу "Культура"

[ + – ] Костянтин Рильов, редактор розділу "Культура"

Журнал Фокус дозволяє собі писати глибокі тексти, що розкривають суть явищ, речей, феноменів, подій. Фокус ніби знаходиться в бійці і одночасно — поза нею. Це важливо, щоб картина, яку бачить читач на сторінках тижневика, була об'ємною.

Я люблю аналітично-експресивний стиль. У чому його суть? Якщо ти змусив переживати і захопив читача, він дочитає текст до кінця і відзначить його. Для цього потрібні "фарби" — експресивні деталі, що викликають емоції. Аналітичність проявляється у тому, щоб читач отримав відповідь на своє питання і запам'ятав образ, який ця відповідь втілює.

Наприклад, в тексті про український шансон потрібно було, щоб читач побачив засновника жанру шансон, французького автора-виконавця Арістіда Брюана (1851-1925), і зрозумів, що головне у відкритті француза — жанр, де "музика навколо слів", тобто домінує текст. І це стосується всіх наступних виконавців шансону. А в есе про великого художника Казимира Малевича (1879-1935) основне те, що геометричні фігури на його картинах — не просто абстракції, але прообрази майбутніх космічних станцій. Він писав про себе: "Я перший художник, який вийшов у космічний простір". І читач назавжди запам'ятає зв'язок: Малевич — космос. Або з репортажу з мюзиклу Дмитра Монатіка читач дізнається, що це не просто музикант, у своїх текстах він проповідує успіх і розвиток: "Зажигать, а не прожигать жизнь будем". За його денс-ритмами проступає мотиваційний гуру стадіонних масштабів.

Все це я називаю 3D-журналістикою. Її завдання — врізатися в пам'ять, знаходити нові точки відліку для майбутнього. При цьому ми розуміємо, що сучасна мережева журналістика мислить дискретно, як і будь-який читач, який переглядає "Фейсбук", — це інформація, розділена на шматочки. Тому в журналі ми створюємо потужний аналітичний контент, який потім частинами з'являється у вигляді окремих новин на сайті. Але в кожній новині — посилання на текст, і всі формують одну об'ємну картину. До того ж складно прогнозувати, на який із заголовків відгукнеться читач більше: одні приводять до тисяч переглядів, інші — до сотень тисяч. Але ми все одно кожному з читачів даємо відповідь, яку він шукає. І якщо йому потрібна подієва новина першого, другого рівня — будь ласка. Хочеш копнути глибше? Ок! А якщо у читача є бажання побачити картину загалом, то він прочитує повну версію есе або інтерв'ю і занурюється в усі нюанси теми. Адже комусь потрібна пісенька, а комусь рок-оперу цілком подавай.

У такому диференційованому підході, на мій погляд, і полягає унікальність Фокуса як видання, де журнал і сайт існують в гармонійному взаємозв'язку. Існують для читачів.

Види впливу

Галина Ковальчук, оглядач розділу "Суспільство"

[ + – ] Галина Ковальчук, оглядач розділу "Суспільство"

Одна з постійних тем, якими я займаюся у Фокусі, — середня освіта. У докарантинний час регулярно відвідувала освітні заходи, писала звідти репортажі. Одного разу на великій конференції для вчителів я зустріла педагога, яка ділилася своїми прийомами, націленими на те, щоб зацікавити дітей математикою. Потім в репортажі написала про цю вчительку та її методику.

Наступного році я знову поїхала на вчительську конференцію. В один із днів поспішала на черговий захід, і раптом мене хтось гукнув, це виявилася та сама вчителька. З'ясувалося, що після моєї статті вона так повірила в себе, що змогла виграти конкурс на хорошу вакансію і переїхала заради нової роботи на інший кінець країни. Жінка обняла мене, гаряче подякувала і сказала, що все ще зберігає той номер Фокуса.

Коли говорять про вплив журналістики, зазвичай мають на увазі гучні розслідування, що призводять до змін у вищих ешелонах влади. Але не менш важливий і інший вид впливу, коли хоча б одна людина так надихнулася вашими словами, що змінила життя на краще.

Шлях до мрії

Євгенія Корольова, оглядач розділу "Суспільство"

[ + – ] Євгенія Корольова, оглядач розділу "Суспільство"

Коли 15 років тому в кіосках друку з'явився перший номер Фокуса, я вчилася на п'ятому курсі одного з кримських вишів. Для нас, амбітних випускників, які мріють про велику журналістику, новий журнал здавався втіленням професійної мрії. Гортаючи смуги з інтерв'ю і оглядовими статтями, ми отримували більше реальних знань, ніж на парах із занудотними викладачами-теоретиками. Нікому з нас навіть в голову не приходило відправити туди резюме — навіть тим, у кого вже був такий-сякий досвід у місцевих ЗМІ.

Потім були довгі роки роботи в регіональній пресі. Але зрідка в руки попадався черговий випуск Фокуса з його чудовими фоторепортажами і глибокою аналітикою. Він був як маяк, який визначав мій шлях і змушував прагнути до якісної, гарної журналістики.

Всі дороги ведуть до Києва, і кілька років тому мої життєві шляхи теж привели мене до столиці. І це виявилося найбільш правильним часом, щоб реалізувати давню мрію — надіслати резюме в Фокус і стати частиною його сім'ї. Але навіть тепер, відкриваючи свіжий випуск журналу, я відчуваю ледве вловимий трепет, немов відлуння моєї студентської закоханості у велику журналістику.

Робота під прикриттям

Марія Бондар, оглядач розділу "Суспільство"

[ + – ] Марія Бондар, оглядач розділу "Суспільство"

Чого не зробиш заради класного інтерв'ю. Кілька років тому до Львова на фестиваль Leopolis Jazz Fest приїжджав американський композитор Дейв Грусін, легенда старого Голлівуду, людина, що писала саундтреки до фільмів, які увійшли в історію. Комедія "Тутсі", знята у 1982 році, задала формат, який в наступні десятиліття копіювали кілька поколінь комедіографів. Те ж саме можна сказати про шпигунський трилер "Три дні Кондора" (1975). В сучасних трилерах часто зустрічаються запозичення з цього кіно. Популярність Грусіну принесла робота над фільмом "Випускник" (1969), і зовсім став культовим.

Ці та інші фільми з музикою Дейва я бачила стільки раз, що мало не вивчила напам'ять. Саундтреки до них ще в юності записувала на окремий диск, щоб слухати в дорозі. І ось автор у плоті виявляється у тому ж місті, на тому ж фестивалі, що і я. Він навіть прийшов на пресконференцію, але на ексклюзивне інтерв'ю часу не виділив. Саме в той день Дейву виповнилося 84 роки. Тому спілкування з журналістами він вирішив скоротити до мінімуму, щоб присвятити власний день народження приємнішим речам.

Після пресконференції, коли всі вже розійшлися, я затрималася біля павільйону, розсерджена тим, що ексклюзиву з улюбленим композитором не вийшло. Раптом помітила його асистентку, що поспішала кудись з двома великими пакетами, заповненими чимось важким. Пішла за нею. Вона зайшла в готель "Леополіс", попрямувала в дальній зал ресторану. Звичайних відвідувачів там не було і явно готувався якийсь захід. Навколо снували люди з фестивальними бейджами. Зрозумівши, що журналістів сюди не запрошували, я швидко перевернула власний бейдж так, щоб приховати напис Press, схопила кліпборд, залишений кимось без нагляду, і прикинулася співробітником оргслужби. З дуже діловим виглядом пройшла повз охорону, зачаїлася в куточку і там дочекалася початку. Так я потрапила на святкування дня народження Дейва Грусіна і через півтори години у неформальній обстановці з келихом в руках записала з ним інтерв'ю. Виявилося, що в такому форматі маестро був абсолютно не проти поговорити.

Сила слова

Марія Бабенко, оглядач розділу "Гроші"

[ + – ] Марія Бабенко, оглядач розділу "Гроші"

У дитинстві я не хотіла бути журналістом. Я любила розповідати одноліткам вигадані історії, від яких холола кров. Моя аудиторія постійно розширювалася. Діти приводили друзів, щоб я розповіла їм те ж саме. Деякі слухачі знали мої історії напам'ять і поправляли, коли я імпровізувала. Тоді раптовий поворот сюжетної лінії я пояснювала новими можливостями, подробицями, які відкрилися, і казала, що тепер буде так.

Моїм улюбленим хітом була історія про журналіста з Києва, який, ризикуючи життям, розкрив змову злих зелених інопланетян, спраглих поневолити землю. Зараз мені важко пригадати, чи намагалася я видавати свої вигадки за правду. Але, схоже, діти вірили і боялися — настільки, що вирішили поділитися своїми страхами з вчителькою в денному шкільному таборі (це було у бабусі на канікулах, куди мене відправляли на літо). За словами дітей, вчителька сильно розсердилася і почала з'ясовувати, що це за Маша з Києва, яка навіює страхи і підриває виховний процес.

Перспектива викриття і відповідальності за скоєне злякала мене до нудоти. Я з тугою дивилася у вікно, чекаючи, що за мною приїдуть і заберуть. Мабуть, це генетичний жах жителів держави, що пережила репресії. Тоді я пообіцяла сама собі покінчити з страшними вигадками, не розповідати людям нічого, крім правди, і відповідати за кожне слово. Скільки не просили, страшні історії я більше не переказувала…

Якби про моє життя зняли фільм, наступним кадром з підписом "2021 рік" повинен був стати творчий безлад на моєму журналістському робочому столі в редакції журналу Фокус. Вечоріє, за вікном накрапає затяжний осінній дощ. У напівпорожньому офісі панує напівтемрява, на моніторі комп'ютера відкритий текст, мої пальці запекло стукають по клавіатурі. Ніким не помічений злий зелений інопланетянин підкрадається ззаду… Ні, насправді в цей момент лунає дзвінок від редактора зі словами: "Все змінюється. Вони таки проголосували за цей законопроект. Пиши терміново в номер. Оскільки вже вечір п'ятниці, можеш здати в понеділок вранці. Гарних вихідних!"

Часом здається, що мої дитячі вигадки про журналіста, який викриває злих зелених рептилоїдів, були певно. проекцією майбутнього життя і багаторічної роботи у Фокусі. Ось тільки в реальності викривати доводиться не інопланетян, а, скажімо, неправдиві обіцянки політиків, шкідливі законодавчі ініціативи, забобони, економічну безграмотність та ін. І якщо від нашого слова в цій країні стало хоч трохи світліше, отже, все було не дарма!