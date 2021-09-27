Споживачі обирають відповідальних виробників

Юлія Стельмах, старша директорка по роботі з органами державної влади та корпоративних питань компанії Carlsberg Ukraine, розповіла, як підприємство мінімізує негативний вплив на навколишнє середовище й дбає про покращення екологічної свідомості в Україні

Міжнародна організація Carbon Disclosure Project віднесла Carlsberg Group до лідерів у боротьбі зі змінами клімату. Який вклад у цей процес вносить компанія Carlsberg Ukraine?

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– Сенс існування нашої компанії – варити пиво для кращого сьогодні і завтра. Наша мета – відповідальний і сталий бізнес. Вона втілюється в прог­рамі "ЦІЛЬ 4НУЛІ: разом заради майбутнього", яка передбачає досягнення нульового вуглецевого сліду й нульових втрат води в процесі виробницт­ва, а також зведення до нуля безвідповідального споживання алкоголю й кількості нещасних випадків на підприємстві. Ця програма реалізується в Україні й на всіх ринках, де представлена Carlsberg Group.

Наскільки Carlsberg Ukraine наблизилася до нульових показників негативного впливу?

– У 2020 році загалом Carlsberg Group вдалося на 39% скоротити вуглецевий слід порівняно з 2015 роком. Для прикладу, Carlsberg Ukraine за критерієм зменшення використання води стала одним із лідерів у групі, витрачаючи під час виробництва 1 л продукції лише 2,42 л води. Для порівняння: цільовий показник групи складає 2,5 л.

Як компанії вдалося досягти таких вражаючих результатів?

– Ми використовуємо найбільш дружній до екології вид пакування – оборотну скляну пляшку. Розпізнати її допомагає відповідне маркування, а знайти найближчий пункт прийому можна на карті на сайті компанії. Щоб налагодити збір оборотних пляшок, ми співпрацюємо з тарним оператором та розвиваємо партнерство з роздрібними мережами. Завдяки цим зусиллям у 2020 році відсоток повернення скляної пляшки склав 40% (134,062 млн пляшок). Це також допомогло зменшити викиди СО2, які були б неминучими у випадку перетворення пляшок на склобій.

Carlsberg Ukraine слідує європейській ієрархії в управлінні відходами. Пріоритетом для нас є запобігання появі нових твердих побутових відходів. Ми практикуємо використання оборотної тари та застосовуємо матеріали, які підлягають переробці.

Крім цього, наша компанія скорочує викиди СО2 й за допомогою інших проєктів. Ми заміщуємо природний газ біогазом, модернізуємо пивоварні й упаковку, а також використовуємо електротранспорт. Нам удалося підрахувати, що відповідно до відпрацьованих мотогодин різного типу техніки загалом на трьох заводах в Україні в 2020 році наша складська електрична техніка дозволила нам не викинути в атмосферу 1260 т СО2.

Використання плівки та пластику в 2020 році нам вдалося скоротити на 125 т за рахунок удосконалення процесів виробництва та зменшення ваги преформи.

Безпека споживачів і персоналу також у фокусі компанії?

– Так, наша мета – досягти відповідального продажу й споживання нашої продукції. Тому ми ведемо інформаційну кампанію, націлену на викорінення випадків продажу алкоголю неповнолітнім та розвиток культури споживання пива. У 2021 році ми реалізували партнерський медійний проєкт, що покликаний ще раз сказати "НІ!" безвідповідальному споживанню алкоголю. Це інтерв"ю з українськими селебрітіз та їхніми дітьми про виховання, діалоги на делікатні теми, в тому числі на тему споживання алкоголю.

У межах роботи в цьому напрямку ми також розширюємо асортимент безалкогольної продукції. Це все наближає нас до мети: НУЛЬ безвідповідального споживання.

Четвертий пріоритет – НУЛЬ нещасних випадків – набув особливого значення в період пандемії коронавірусу. Ми зосередились на збереженні безпечних умов праці для співробітників, забезпечували їх засобами захисту, переводили на дистанційну роботу тих, хто міг виконувати свої функціональні обов"язки з дому, тощо.

Які цілі у напрямку збереження навколишнього середовища компанія Carlsberg Ukraine ставить на найближчі 5–10 років?

– Ми продовжимо реалізацію програми "ЦІЛЬ 4НУЛІ: разом заради майбутнього". По кожному з чотирьох напрямків, про які йшла мова вище, ми маємо щорічні KPIs до 2030 року. Крім цього, для скорочення вуглецевого сліду ми бачимо перспективу в розвитку й адаптації українського законодавства до європейських принципів. Ще одним із важливих пріоритетів для нас є розвиток екосвідомості споживачів.

Чи доводиться адаптувати глобальні програми Carlsberg Group відповідно до українських реалій?

– Як правило, глобальні й локальні цілі збігаються. Але є місцеві нюанси. Якщо в Європі вже давно працює система розширеної відповідальності виробника в сфері управління відходами упаковки, налагоджений роздільний збір упаковки та її переробки, то Україна знаходиться в стадії реформи. Заради її просування ми готові надавати консультаційну та експертну підтримку державі на шляху розробки власного відповідного законодавства.

Як можна оцінити екологічну свідомість українських громадян?

– Її рівень дещо нижчий, ніж в інших європейських країнах, та ми намагаємось сприяти вироб­ленню правильних звичок і світогляду. Наприклад, із цією метою минулого року ми реалізували проєкт "Календар сталих звичок". Він дає практичні поради, що стосуються поводження з упаковкою, участі в благодійності й інших маленьких кроків, на які здатна кожна людина.

Чи є перспективи для подальшого зростання екологічної свідомості в Україні?

– Опитування свідчать, що все більше українців при виборі товарів звертають увагу на продукцію відповідальних виробників. Це стимулює вже не лише міжнародний бізнес, а й локальних підприємців.