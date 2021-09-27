Ресторан Fenix урочисто відсвяткував свій перший День народження

Fenix влаштував інтерактивні заходи для своїх гостей, завдяки яким публіка могла ближче познайомитись з гостинністю ресторану. Також в межах One Year Birthday заклад презентував оновлення — відтепер Fenix розширює кордони, щоб подарувати своїм гостям ще більше гастрономічних вражень, презентуючи смаки цілого континенту у двох концептуально різних ресторанах, які відображають середземноморську харизму та азійську гостинність. Fenix об'єднав культуру і традиції понад 50 країн, що втілилася в неповторних авторських кулінарних шедеврах та атмосфері мандрів і нових відкриттів.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У межах грандіозного святкування Fenix подарував гостям 4 тематичні дні. З 15 до 18 вересня кожен святковий день був присвячений провідним напрямкам діяльності закладу — культурі дегустації вина та саке, гастрономічним задоволенням від Середземномор'я до Азії, феєричним шоу та барній культурі.

15 вересня відбулося Свято вина. Для того, щоб презентувати найвидатніші екземпляри середземномор'я, представники винних компаній власноруч проводили дегустації для всіх охочих. Окрім знайомих багатьом вин Італії та Франції були представлені вина з Греції з автохтонних сортів винограду, а також відкриттям для гостей стали екземпляри з Лівану з витримкою щонайменше 20 років. За словами команди сомельє ресторану, гості завжди відкриті до нових смакових вражень, тому асортимент винних кімнат завжди поповнюється. Ввечері для гостей співали харизматичний Giuseppe, тембр якого майже ідентичний з італійською зіркою Адріано Челентано, а також чарівна Elina MBani. Захід супроводжувався хореографічними перфомансами від шоу-балету Dance Project.

16 вересня було присвячено гастрономічному розмаїттю ресторану. Fenix запрошував насолодитися авторським ризото за секретним рецептом Стефано Антоніоллі, який він створив спеціально до Дня народження ресторану. Протягом усього дня маестро власноруч пригощав ним усіх охочих. Fenix Asia пригощав коронними стравами від Сергія Байсаревича — легендарною качкою по-пекінськи, яка стала відомою вже за межами України, за старовинно-китайським рецептом та всіма улюблені авторські дімсами під чарівні звуки саксофона в тандемі з електронними ритмами від KOYYA SAX.

17 вересня відбувся кульмінаційний вечір зі світовою зіркою в якості хедлайнера.

На сцені Fenix заспівала справжня легенда — італійка з французьким шармом IN-GRID. Це була велика честь для ресторану — провести вечір із всесвітньовідомою артисткою, під хіти якої танцювало не одне покоління!

18 вересня Fenix відзначив День барної культури. Фінальний день святкування був присвячений особливостям пиття коктейлів. За барною стійкою Fenix Italia міксологи знайомили усіх охочих з дижестивами, розповідали про особливості їх вживання і поєднання, зокрема про італійський традиційний амаро. Бар Fenix Asia познайомив ближче з коктейлями на основі ексклюзивного джину. Команда міксологів здивувала навіть найдосвідченіших поціновувачів, творячи справжню алхімію прямо на очах у публіки!

Команда Fenix пишається тим, яким ресторан став всього лише за рік. Він — частина культурної спадщини країни. Уся команда прагне, щоб гості зі всього світу їхали до Києва не тільки помилуватись величними храмами та вимощеними бруківкою узвозами, а й заради візиту до Fenix — унікального гастрокультурного простору, аналогів якому не існуєі!

Ресторан Fenix

https://www.instagram.com/fenix.italia/

https://www.instagram.com/fenix.asia/

Бул. Лесі Українки 30А

+38096 998 98 96